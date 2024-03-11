比特幣| 比特幣周日期間止步7萬美元，大摩憂慮泡沫越來越大

．比特幣於周日（10日）期間曾高見69999.85美元，止步於7萬美元後倒跌

．大行摩通分析指，比特幣破頂，即意味風險資產的泡沫越來越大

．可能讓聯儲局推遲今年中後的降息計劃

根據Coindesk數據顯示，比特幣於周日（10日）期間曾高見69999.85美元，止步於7萬美元後倒跌，截至今日上午9:45分報67917美元，大行摩通分析指，比特幣破頂，即意味風險資產的泡沫越來越大，可能讓聯儲局推遲今年中後的降息計劃。

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摩通策略師科拉諾維奇（Marko Kolanovic）在報告中表示，比特幣升穿6萬美元，加上美股及比特幣不停破頂，意味表明「泡沫」開始在風險資產中積累，而泡沫可能最終導致聯儲局推遲降息計劃，因為降息可能引發新一輪通貨膨脹。



市場預計2024年最少減息三次，預計首次減息可能在6月發生。不過，值得關注的是，今年1月起美國CPI降溫不如市場預期，而官員們亦開始放可能推遲降息的信號。



另外，美國證券交易委員會（SEC）Gary Gensler亦對加密貨幣作出警告，他接受Yahoo財經採訪時，表示整個領域充斥著濫用和欺詐，他警告比特幣是一種「高度投機、不穩定的資產」。

撰文：經濟通市場組

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