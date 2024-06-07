東張西望何伯 | 房署羅淑佩：何伯非公屋戶，若何太在內地擁有資產會向內地查詢

．房屋署署長羅淑佩今日在電台節目回應指，在經過調查後，證實何伯並非公屋戶，而何太於不久前才成為公屋戶

．對於有人行為「高調」，羅淑佩稱會與內地部門合作，調查內地資產，「當事人自己咁高調嘅個案，我唔去調查，社會都會覺得唔係好妥」

曾上電視節目《東張西望》，並控訴細女取走450萬元資產的何伯及何太，外界質疑有人滿身名牌，懷疑內地有物業，亦獲派住公屋。房屋署署長羅淑佩今日在電台節目回應指，在經過調查後，證實何伯並非公屋戶，而何太於不久前才成為公屋戶，對於有人行為「高調」，羅淑佩稱會與內地部門合作，調查內地資產，「當事人自己咁高調嘅個案，我唔去調查，社會都會覺得唔係好妥」。

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羅淑佩指，在房署紀錄核對後，確認何太居於屯門菁田邨，今次毋須列入公屋資產申報的程序，但留意到外界十分關注何伯的資產及居住資格。資料顯示何伯從來不是房署的公屋住戶，任何時候到現在、都並非公屋住戶，而何太亦沒有把何伯加入公屋戶籍，因此何伯不應該在公屋內居住。

她強調，不論透過媒體報道、何伯何太自己透露、或者外界向房署舉報也好，一旦新何太於內地擁有資產、物業，超出公屋居住門檻，房署會寫信通報內地，並作出調查。



羅淑佩又指，經當局向內地查核後，現時已有9個公屋單位，因為住戶資產超標而被收回。

撰文：經濟通採訪組

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