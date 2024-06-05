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外匯交易 | 渣打遭舉報捲伊朗數十億美元交易，發聲明稱指控屬揑造

05/06/2024

  • 舉報人聲稱發現渣打集團(02888)與伊朗相關實體進行數十億美元先前未被發現的交易

  • 渣打對此發聲明稱，該文件是繼此前「多次不成功的嘗試」之後再次以揑造的指控針對集團

 

渣打遭舉報捲伊朗數十億美元交易，發聲明稱指控屬揑造

　　英國《金融時報》報道，據一份上周五(31日)提交予紐約法庭的文件，舉報人聲稱發現渣打集團(02888)與伊朗相關實體進行數十億美元先前未被發現的交易，當中包括受制裁公司及恐怖組織。渣打否認指控。

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　　包括渣打前高層人士在內的兩名舉報人在遞交予紐約法庭的文件中聲稱，經重新審查2012年及2013年向美國當局提供的電子表格及文件，他們發現包括逾50萬宗金融交易在內的大量未披露交易紀錄。文件顯示，這些紀錄包括渣打在2008年至2013年與伊朗相關受國際制裁實體進行總額逾96億美元交易，以及大量與伊朗有關的外匯交易，累計名義價值達1000億美元。目前兩名舉報人正尋求恢復其在2012年向曼哈頓聯邦法院提出的訴訟。


　　渣打對此發聲明稱，該文件是繼此前「多次不成功的嘗試」之後再次以揑造的指控針對集團，並表示有關指控早已被美國當局推翻。渣打相信法院會延續之前數次判決結果，駁回該指控。

撰文:經濟通採訪組

 

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