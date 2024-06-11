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七一 | 李家超：七一推優惠慶回歸，免費搭電車及多個文娛設施免費開放

11/06/2024

．行政長官李家超出席行會前見記者指，在即將到臨的七一，政府將與不同機構推出多項慶祝活動及優惠，在方便出行方面

．七一當日市民可免費乘搭電車、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士；3至11歲小童則可免費乘多條港鐵路線。

 

七一 | 李家超：七一推優惠慶回歸，免費搭電車及多個文娛設施免費開放

 

　　行政長官李家超出席行會前見記者指，在即將到臨的七一，政府將與不同機構推出多項慶祝活動及優惠，在方便出行方面，七一當日市民可免費乘搭電車、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士；3至11歲小童則可免費乘多條港鐵路線。

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*西九M+標準票所有展覽免費開放*

　　玩樂方面，七一當日康文署轄下的室內外康樂設施、科學館和太空館的常設展覽、香港藝術館的專題展覽、西九文化區M+標準票的所有展覽、香港故宮文化博物館所有專題展覽，以及濕地公園均會免費開放。而6月29日至7月1日一連3日，海洋公園全日暢玩優惠門票低至7折；昂坪360小童及長者來回標準纜車門票低於三折優惠。

*機場、數碼港商場等有不同活動和消費優惠*

　　餐飲和購物方面，七一當日將有過千間食肆提供優惠，香港機場、油塘「大本型」商場、數碼港商場、東涌東日街市，以及香港仔街市，將有不同活動和消費優惠。而七一起的一星期，在「本地魚菜直送」網店或手機應用程式，購買魚類統營處和蔬菜統營處的特定產品，將有七一折優惠。另外，舊油麻地警署的警察禮品廊快閃店七一將額外營業；警方會於社交平台送出警隊180周年紀念模型車。相關政府部門會作進一步公布詳情。

 

*曾與張翔及王沛詩見面協調溝通，會聽取教育局匯報再決定*

　　李家超出席行政會議前記者會表示，曾與港大校長張翔及校委會主席王沛詩見面，作出協調溝通，提醒他們良好溝通和互相配合的重要性，以及政府資助大學是有要求，必須以大學利益為首要考慮，他指今日稍後會再聽取教育局的最新匯報，然後作出決定，將會有所公布。


　　李家超表示，香港大學是屬於香港，而不是屬於校長或校委會任何人，強調所有香港人、學生、教職員、海外學者及青年都愛惜港大。他又表不，任何事情都要以大學利益為首位，大學要不斷自我完善，如果港大行政有不當就要改善，重要崗位長期懸空要填補，程序上有不清楚，就要寫清楚，大學財務要清晰問責。


　　李家超續指，政府每年對大學的撥款每年百億計，公帑要用得其所，大學行政和管治必須符合撥款要求，而大學亦簽署了資助的問責協議內容，而內容對管治和法治有要求，大學必須遵守。

 

*岑耀信撰文與早前言論矛盾，不容許任何人干預法院審訊*

 

　　上周辭任的終審法院前海外非常任法官岑耀信在英國《金融時報》撰文評論指，香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變得極權，法治都受到嚴重損害。行政長官李家超出席行政會議前見記者表示，特區政府不同意岑耀信的看法，認為法官可有個人政治取向，可以喜歡或者不喜歡某種政治制度或某條法例，但法官專業是按法律原則和證據，正確詮釋法例。


　　李家超指，岑耀信在2021年曾經拒絕參與由英國政府針對香港司法機構的政治杯葛，引述岑耀信當時指民主和法治是兩回事，不應混為一談，認為他近日言論與當時講法有矛盾。


　　李家超又表示，英國官員和政客試圖將英國的司法影響力武器化，針對中國和香港特區，特區政府不會容許任何人干預香港法官審訊，他對香港法官感到驕傲，維持司法公義，無懼來自海外的威脅和干預行為，雖然香港法官被少數過去共事的同事背棄，但全香港會毫無保留地支持專業正直的法官。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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