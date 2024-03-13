港股成交增，港交所連日造好仍可追落後？

港股近日節節上升，昨日(12日)重返萬七關，全日升3.1%收17093點，成交更按日急增61%至近1500億元，港交所(00388)股價亦受帶動，連同今日(13日)已連升3日，自去年11月21日以來首次觸及100天線水平。值得一提，港交所早前公布上季盈利跌13%遜預期，令股價積弱仍落後大市。近日港交所新任行政總裁陳翊庭會見傳媒時表示，今年以來IPO申請按年增三成，近期港股亦出現頗正面訊號。雖然近日大行對港交所看法仍偏淡，但隨著股價走勢好轉，或可繼續追落後。

（資料圖片）



陳翊庭：今年以來IPO申請按年增三成 近期港股出現頗正面訊號



港交所新任行政總裁陳翊庭近日表示，今年以來首次公開招股(IPO)新申請數量30宗，連同重新提交申請合計有近40宗，按年上升逾30%。她認為近年IPO市場具挑戰性是全球化現象，因宏觀經濟，加上高息環境不利企業上市，期望當下半年息口有機會下調，市況有望好轉，新股數量可以回升。她又提及，近期港股市場出現頗正面的訊號，北向通在1至2月的交易量顯著提升，日均成交額達1300億元人民幣，前一周更一度出現1800億元的交易額，今年首2個月均有資金淨流入，反映很多國際投資者仍看好中國的增長潛力，而ETF及衍生產品交易亦有明顯上升趨勢。而對於港股在惡劣天氣下的交易安排，她表示，諮詢期已結束，正進行分析，正與當局、金管局和證監會緊密合作，希望聯同業界找出最佳方案，今年內落實新措施。

另外，外電引述消息指，港交所獨立非執行董事唐家成將獲委任為港交所主席，接替即將離任的史美倫。陳翊庭表示，要由董事會決定，會待適當時間向外公布。她指，過去有與各董事會成員合作，感謝獲他們任命為行政總裁，並在過去提供工作指導，形容與各人合作良好，又指她剛上任的首個星期，有與團隊和部門思考全年大計，強調要繼續借助科技，優化營運，豐富產品生態，發掘前來上市的投資者。

姚嘉仁：「互聯互通」在港行穩致遠 將持續擴容創新

另港交所副行政總裁姚嘉仁表示，「互聯互通」今年踏入十周年，該機制一直在香港行穩致遠，除股票交易外，亦先後落實債券通、ETF通以及互換通，並於去年為機制引入大幅改進，包括股票標的範圍將進一步擴大，新增約1000隻A股股票，南向通亦納入在港主要上市外國公司股票，未來將持續努力擴容創新，讓資金找到更多投資機會。



姚嘉仁又指，香港資本市場擁有完善的產品線，提供跨市場交易機會，同時科技賦能提升交易能力。去年ETF日均交易量達140億元，ETF的做市機制也有所優化，首隻沙特阿拉伯ETF和虛擬貨幣ETF先後在港上市，認為本港市場有許多機會可以發掘。

大摩：下調今明兩年每股盈利預測 目標價降至221元

大摩近日發表研報，指在業績公布後更新對港交所預測，維持2024及2025年日均成交量預測分別為1150億元及1270億元，並加入2026年日均成交量預測1430億元，按年升幅為13%。而牛熊證及衍生權證的新上市量可能持續疲弱，拖累上市費表現。考慮到利率下降等因素，2024和2025年的淨投資收入預測分別下調1%和6%。而繼2023年第四季成本收入比上升後，將其2024年的總支出預測上調2.6%，2025年上調1.1%，原因是薪酬調整、人才招聘和營銷費用增加。



大摩目前預計港交所2024和2025年的息稅折舊攤銷前利潤率分別為71.5%和71.6%，而2023年為72.3%，因此將2024年的每股盈利預期下調2%至9.22元，將2025年每股盈利預測下調4.6%至9.66元，2026年的每股盈利預期為10.33元，目標價由225元降至221元，評級「減持」。

瑞銀對今年日均成交額復甦態度保守 維持目標價270元



瑞銀指，港交所在新領導層下，連結內地與海外市場的策略基本不變，尤其將進一步加強互聯互通計劃。互聯互通的擴展影響正面，預期未來大宗交易機制將進一步改善，REITs有望納入其中。同時，港交所積極尋求海外合作，特別是在東南亞及中東地區雙重上市與聯合產品開發機會。港交所持續優化市場結構，加速上市改革，惟考慮到宏觀和地緣政治的不確定性，對其今年的日均成交額復甦仍持保守態度，維持目標價270元及「中性」評級。



高盛則上調港交所2024至2026年度每股盈利預測各1%，以反映2024年2月及3月以來港股交投。公司2023年每股盈利9.37元，高盛最新預測2024年每股盈利預測為9.05元、2025為9.23元、2026年為10.26元，另預測2024年收入204億元，2025及2026年各升至212.6億元及232.4億元，維持目標價322元。

葉尚志：市場氣氛未完全好轉 惟港交所股價落後上望270元

（葉尚志）

第一上海首席策略師葉尚志表示，近日港股表現不錯，昨日升至近17100點收市，終比去年全年收報17047點高，昨日成交亦急增至1500億元，港交所也隨大市連升3日，但仍落後大市約5%。不過，港交所股價較弱也有道理，其主要收入來源為交易徵費，而今年至今大市每日平均成交為950億元，仍比去年日均成交1050億元少，單日成交急增不算甚麼，除非日均成交保持至少1000億元，兼且市場氣氛完全好轉，市場才願予港交所較高估值。至於管理層指今年至今IPO申請按年增逾三成，皆因去年基數低，而若在市況低迷下，繼續只能以低估值上市，仍難吸引企業來港上市，現時上市費用方面收入仍不足以對港交所帶來幫助，股價暫只可以270元為目標。

港交所半日升2.97%收報253.2元，最多升4.11%至256元，連升3日，累升9.95%，成交17.33億元。恒指半日升45點或0.26%，收報17138點，成交627.51億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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