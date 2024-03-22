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國際要聞| 蘋果遭多個監管機構起訴，市值蒸發1130億美元

22/03/2024

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國際要聞| 蘋果遭多個監管機構起訴，市值蒸發1130億美元

　　美國司法部和16位總檢察長起訴蘋果，指控該公司違反了反壟斷法。此外，蘋果據悉在歐洲將面臨調查，以確認其是否遵守一項約束大型科技公司權力的新法律。受消息影響，蘋果股價周四(21日)下跌4.1%，市值蒸發約1130億美元，自年初至今的跌幅達到11%。

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　　國和歐洲的監管機構都把目光投向蘋果，投資者擔心公司遭到罰款，市場主導地位受到威脅。蘋果表示，美國司法部提出的訴狀對事實和法律的判斷都是錯誤的，縱容此舉會開一個危險先例，使政府得以高度干預民用技術。蘋果會堅決反對。

撰文：經濟通市場國金組 

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