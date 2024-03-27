港股 | 午市前瞻 | 港股後市料維持膠著 海底撈宜低吼再博上20元

恒生指數半日報16512，跌105點或0.6%，主板成交近607億元。恒生中國企業指數報5773，跌52點或0.9%。恒生科技指數報3413，跌57點或1.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報306元，升6.6元或2.2%，成交64.57億元；阿里收報68.75元，跌1.55元或2.2%，成交19.44億元；友邦收報53元，跌1.25元或2.3%，成交15.75億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及比亞迪(01211)；比亞迪收報207.6元，跌8.4元或3.9%，成交15.49億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報91.95元，跌1.45元或1.6%，成交13.42億元。

海底撈 (網上截圖)

張智威：港股4月傾向橫行



港股持續膠著，恒指仍維持於100天線爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股有波幅無升幅，本月大約在16500水平開市，到今日期指結算日仍維持於16500水平上下，預料好消息不足下，港股勢持續橫行格局。



海底撈全系可多留意 憧憬市道持續回暖



海底撈(06862)公布去年純利升2.27倍至44.99億元人民幣，末期息大派82.4港仙，按年大增約七倍，惟股價早於月中炒起，今日半日僅升約1%。張智威指海底撈後市可多加留意，因為自春節開始，內地消費意欲已大幅回升，市道回暖對內需股整體有利。



但他提到，本月內海底撈已由14元水平炒上18元，升幅已跑贏大市不少，現價入手輸蝕，建議待回落至100天線約14.8元附近再吸納更佳，預計8月公布中期業績前，受惠消費市道暢旺，可上望20元。



至於海底撈同系股份業績亦大勝預期；其中頤海(01579)去年多賺一成半，末期息大增三倍；另外特海(09658)去年虧轉賺逾2563萬美元。張智威認為兩隻股份同樣值得留意，料後市走勢與海底撈同步。

海底撈股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

頤海國際股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

特海國際股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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