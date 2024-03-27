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電訊三寶盈利派息穩增，齊獲大行唱好可以點揀？

27/03/2024

　　三大中資電訊股已先後公布業績，中電信(00728)、中移動(00941)及中聯通(00762)去年盈利分別按年升10%、5%及12%，末期息分別增10%、9%及22%，其中中電信及中移動都指3年內派息率將逐步升至75%以上，聯通去年派息率升至55%，並指今年派息率不會低於去年。三隻股份績後齊獲大行唱好，股價亦較大市穩定，當中中電信及中移動今日(27日)在大市繼續調整下僅微跌，若想吸納可揀買哪一隻？應如何部署？

 

（資料圖片）

 

中電信去年多賺10%末期息增18%　3年內派息率升至逾75%

 

　　中電信昨日(26日)收市後公布，去年純利304.46億人民幣，按年升10.3%，每股盈利33分人民幣，派發末期息9分人民幣，按年增18%，連同中期息14.32分人民幣，全年股息23.32分人民幣，增19%，超過公司股東應佔利潤的70%，兌現公司A股發行時的利潤分配承諾。另去年經營收入5135.51億人民幣，按年升6.7%，服務收入為4650億人民幣，增長6.9%，連續11年保持增長。EBITDA為1368億人民幣，按年增長5%。

 

　　中電信董事長兼首席執行官柯瑞文表示，集團去年資本開支約988億人民幣，計劃今年資本開支960億人民幣，按年減少2.9%，預計佔服務收入比率降至20%。資本開支預算減少主要由於結構性變化，更多投放智能化方向，若果未來沒有如5G、6G技術等大規模投入，預期佔服務收入比率將保持下降趨勢，手上有更多現金得以與股東分享。另外，未來3年公司預計服務收入保持良好增長，淨利潤增幅增速高於收入的增幅，資本支出佔收比持續下降；從2024年起3年內派息率逐步提升至75%以上。

 

　　另中電信去年移動用戶ARPU(每用戶平均收入)為45.4元人民幣，按年增長0.4%。執行副總裁唐珂表示，集團仍然看好5G網絡下一步的發展，包括登網用戶佔比仍有提升空間、5G應用日趨成熟、集團提供差異化產品等，有信心今年5G ARPU保持相對較低的降幅，整體移動ARPU實現正增長，帶動整體服務收入呈良好的增長態勢。

大摩：中電信股息增長吸引　予目標價5元

 

　　摩根士丹利發表研報指，中電信的業績及業績會發言均與市場預期相若，並無驚喜。公司銳意保持盈利穩健增長，並擬於2026年前提高派息率至75%，令其2024年度約7%股息率顯得吸引。中電信天翼雲收入去年按年增長約68%至972億人民幣，未達1000億人民幣的指引，公司強調雲業務首要在質量，中電信不會參與減價戰。另中電信今年資本開支指引是按年減少2.9%，比中移動及聯通的4.4%及12%減幅小。預測中電信今年起派息率每年可升2個百分點，帶動2024至26年每股派息複合年增長率為10%，維持「增持」評級，目標價5元。

 

　　滙證表示，中電信去年實現淨利潤雙位數增長的目標，2020至2023年期間每股派息的複合年增長率為31%。集團從2024年起3年內派息率逐步提升至75%以上，預期於2023至2026年間每股派息的複合年均增長率為12.4%，同時預料新業務專注雲計算能力而將錄得強勁增長，能避免行業價格競爭。管理層在業績會上的措詞令人鼓舞，解釋了集團在企業解決方案、雲計算和人工智能等持久增長領域的努力，因此公司指引今年資本支出的降幅比其他同業少。中電信股價的潛在正面催化因素包括新業務利潤率改善，以及客戶向更高收費的服務轉移，重申「買入」評級，將H股目標價由4.6元上調2.2%至4.7元，並將A股目標價由6.7元人民幣上調1.5%至6.8元人民幣。

 

中移動去年多賺5%末期息增近9%　3年內派息率升至逾75%

 

　　中移動上周公布，去年純利1317.66億人民幣，按年升5%；每股基本盈利6.16元人民幣，派發末期息2.4港元，按年增8.6%，連同已派發中期股息，2023年全年股息為每股4.83港元，按年增9.5%，派息率為71%。期內收入1.01萬億人民幣，升7.7%，其中通信服務收入為8635億人民幣，按年增長6.3%。EBITDA為3415億人民幣，按年增3.7%。自由現金流為1235億人民幣，按年增29.2%。移動客戶數為9.91億戶，其中5G套餐客戶數為7.95億戶；移動ARPU達到49.3元人民幣。有線寬帶客戶數為2.98億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.64億戶；家庭客戶綜合ARPU達到43.1元人民幣。

 

　　中移動董事長楊杰表示，2023年資本開支完成1803億人民幣，佔通信服務收入比下降1.9個百分點，為20.9%。2024年公司預計資本開支約1730億人民幣，較2023年下降4%，有望實現資本開支佔收入比降至20%以下目標。5G網絡3年的投資高峰期已過，自2022年開始集團資本開支已開始回落，預期未來會平穩下降，不過算力方面投資或進一步提升，未來會控制好投資節奏和結構。另外，公司充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，從今年起，3年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上，力爭為股東創造更大價值。另財務總監李榮華指，會在必要時「擇時、擇事、擇機」進行回購。

 

富瑞：中移動派息前景明朗　升目標價至92.21元

 

　　富瑞指，中移動去年第四季EBITDA和純利均遜預期，但剔除一次性撇帳因素後，全年增長趨勢仍然穩健。考慮到集團派息比率前景較明朗，自由現金流持續提升，將目標價由84.87元上調8.6%至92.21元，評級「買入」。集團2023年股息支付比率達到71%，超過了最低承諾的70%，相當於7.3%的股息率，並指引到2026年至少達到75%；集團將5G的折舊和攤銷期從7年延長到10年，與另外兩家內地電訊商做法一致，這可能會使2024年的利潤增加約9%。考慮到2024年預期的8.2%股息率和每股淨現金30元，重申中移動仍是首選股票。

　　瑞銀表示，中移動去年第四季服務收入1989.6億人民幣，按年增3.7%，符合該行預期，惟由於員工和銷售費用增加，季內EBITDA按年跌6%至729.8億人民幣，較該行及市場預期低10%。純利按年跌2.5%，較該行預期低3%。全年派息每股4.83元人民幣，派息率71%，大致符合預期，意味股息率達7.2%。管理層預期今年及之後2至3年的收入與純利將實現良好增長，又預期今年起3年內派息率逐步提升至75%以上，派息前景具韌性，將目標價由89元下調至85元，維持「買入」評級。

 

中聯通去年多賺12%末期息增22%　今年派息率不低於去年

 

　　中聯通上周公布，去年純利187.26億人民幣，按年升11.8%；每股基本盈利0.61元人民幣，建議派發每股末期股息0.1336元人民幣，按年升22.6%，連同已派發的中期股息每股0.203元人民幣，全年股息合計每股0.3366元人民幣，按年增22.8%，派息比率增5個百分點至55%，創紀錄新高。期內收入3725.97億人民幣，按年升5%。

 

　　中聯通董事長兼首席執行官陳忠岳表示，集團2024年有信心保持營業收入穩健增長，利潤總額保持雙位數增長；全年資本開支預計約650億人民幣，是繼2023年出現投資拐點之後，按年進一步減少12%。假若行業沒有出現重大戰略機遇，相信資本開支回落的趨勢將持續數年，股東回報會愈來愈好。執行董事兼首席財務官李玉焯指，公司將在長遠穩健增長的同時，堅定提升股東回報，今年的分紅派息率一定不會低於2023年度水平。


摩通：聯通今年資本開支指引低於預期　予目標價7.3元

 

　　摩通指，中聯通今年的資本開支指引較市場預期低16%，預計將對其股價產生正面影響，而派息比率從2021及2022年的46%及50%提高到2023年的55%，符合市場預期。預計隨著資本開支減少和自由現金流的擴大，聯通2024年和2025年的派息比率將分別達到58%及61%，意味股息率達8%及9%，維持「增持」評級，目標價7.3元。


　　富瑞稱，聯通去年整體業績表現參差，其中第四季服務收入升3.6%，表現符合預期，但EBITDA則差過富瑞及市場預期，同比跌6.4%，主要因為人工成本較預期高，2023年資本開支739億人民幣，少於聯通原來指引，2024年資本開支指引650億人民幣，同比減12%，亦少過富瑞預期，將派息比率升至55%，略高於富瑞的54%預期。假設2024至2026年派息比率分別升至60%、65%及70%，目標價由7.24元升至7.79元，予「買入」評級。

 

熊麗萍：業務穩定派息政策明確　中電信4元中移動67元可吸

 

電訊三寶盈利派息穩增，齊獲大行唱好可以點揀？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，中電信今次業績雖沒甚麼驚喜，但亦看不到不對辦之處。其實，幾間電訊公司策略很接近，今年資本開支都有所減少，不需再就5G作新投資，有利增加本身資本實力及現金流，令派息方面可符合其一直增加派息比率的政策。現時中電信派息比率最高，預期往後會升至75%，業務方面只擔心雲業務發展。中電信近期股價雖只維持上落格局，但3.8元較難跌穿，要上破之前高位4.4元應不難，現時息率逾6厘，若回至4元已見吸納價值。事實上，無論從業務穩定性、收息股或「中特估」股份來看都較有保證。

 

　　熊麗萍續指，三隻電訊股業績表現其實差不多，惟中聯通派息比率仍較低，業務較偏重網際網路，且在數字經濟方面發展較慢。中移動未來3年派息比率亦會逐步升至75%，現時息率比中電信更高，股價亦屬上落格局，波幅比中電信更窄，股價更穩陣，可能因很多基金持有且較大隻，短炒空間不及中電信大，66至67元已可吸納。

 

　　中電信今日收市跌0.24%報4.09元，中移動跌0.59%報67.1元，中聯通跌1.59%報5.56元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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