快手季績遠勝預期兼加碼回購，大行齊唱好可伺機吸納？

內地領先短視頻平台快手(01024)昨日(22日)收市後公布業績，今年首季虧轉盈賺41億元人民幣，經調整盈利按年增逾百倍至44億元人民幣，兩者都遠勝市場預期，公司又計劃於未來3年再斥160億元回購股份，績後獲大行普遍唱好，股價今早(23日)逆市造好，最多飆逾4%，其後升幅收窄，可否趁股價受制大市表現吸納？

（快手官網截圖）

首季轉賺41億人幣 經調整盈利增逾百倍至44億人幣





快手公布，截至2024年3月31日止首季純利41.2億元人民幣，遠勝市場預期的22.1億元人民幣，而對上一年同期淨虧損為8.73億元人民幣。期內非國際財務報告準則經調整利潤43.88億元人民幣，按年大增近103.5倍，並遠勝預期的32億元人民幣；經調整EBITDA為59.79億元人民幣，按年增長199.5%。期內收入294.08億元人民幣，按年升16.6%。其中線上營銷服務收入增長27.4%至166.5億元人民幣，直播業務收入則下跌近8%至85.75億元人民幣。主要由電商業務貢獻的其他服務收入達41.83億元人民幣，增長47.6%。

另快手首季App平均日活躍用戶(DAU)和平均月活躍用戶(MAU)分別達到3.94億及6.97億，分別按年增長5.2%和6.6%，每位日活躍用戶日均使用時長達129.5分鐘。電商業務商品成交金額(GMV)增長28.2%，達到2881億元人民幣，電商月活躍買家增長22.4%至1.26億人。

快手：電商GMV穩健增長 擬未來3年斥160億元回購

快手表示，受惠電商GMV穩健增長，繼續推動內循環營銷服務收入實現超越整體GMV的增長，而外循環營銷服務收入繼續保持強勁的按年增長，特別是在傳媒資訊、遊戲和教育等行業。另外，首季電商月活躍買家按年增長22.4%至1.26億，月動銷商家數增長約70%。而泛貨架場域持續取得強勁增長，上季相關GMV增速超過其電商整體水平，貢獻總GMV比例約25%；短視頻電商GMV則按年增長近100%。



此外，快手計劃於現有股份購回計劃在2024年6月13日屆滿後，未來36個月內再購回價值不超過160億元的公司B類普通股，直至2027年將舉行的股東周年大會結束為止。快手指，公司致力於向公司股東回報價值。截至本公告日期，公司已根據現有股份購回計劃以合共30.9億元購回共6170萬股B類股份。而現況下進行回購可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，現有財務資源足以支持股份購回並維持穩健的財務狀況。

富瑞：首季收入及經調整純利勝預期 升目標價至83元

富瑞發表研報指，快手今年首季總收入按年增約16.6%至294億元人民幣，高於市場及該行預期，毛利率按年增8.4個百分點至54.8%，較該行預期為高，非國際財務報告準則純利為43.9億元人民幣，高於市場及該行預期。預計第二季總營收將年增約10%至304億元人民幣，預期非國際財務報告準則純利約為44億元人民幣，而公司股票回購反映對前景的信心，將目標價由78元上調至83元，維持「買入」評級。

瑞銀指，快手首季盈利表現勝預期，銷貨成本、銷售與行銷、研發和一般行政費用方面均實現更好的成本控制，同時收入也保持穩定。快手今年前景並沒有重大變化，但其核心廣告和電商業務有望跑贏市場，上調快手今年調整後純利預測10%。快手今年首季GMV按年增28%，預料第二季增25%，將繼續跑贏整體市場，更多的電商場景和廣告產品將推動供應鏈的改善，從而推動其每月活躍用戶的滲透率進一步提高，另預期其第二季廣告業務收入按年增23%。快手的2024/25年預期市盈率為12/9倍，當前估值仍具吸引力。隨著公司獲利能力的提高和股東回報增加，相信在6至12個月內多頭投資者的流入將會增加，維持「買入」評級，目標價85元。

大和：對進一步上調盈利感樂觀 升目標價至90元



大和稱，快手首季收入大致符合預期，但利潤較市場預期高37%，日活躍用戶及月活躍用戶分別按年升5%及7%，日活躍用戶日均使用時間在季節性影響下仍達129.5分鐘。預期在內容供應多元化下，快手日活躍用戶將在本季達到4億。基於經營槓桿及效益改善，對進一步上調快手盈利感樂觀，並上調今年盈利預測8%至173億元人民幣。相信外來廣告增長加快及貨架電商進展，將為短期的業務催化劑，確認其「買入」評級，並把目標價由85元升至90元。



中金表示，受惠於收入結構的改善、技術手段優化下服務器帶寬成本提效、收入增長下固定成本佔比下降，快手首季毛利率達54.8%。由於首季毛利率提升明顯及其他收益貢獻，致使首季經調整盈利優於中金及彭博一致預期。預計集團第二季的電商及廣告業務收入有望保持20%以上的同比增長。考慮到經營槓桿持續釋放，上調快手今年經調整盈利預測8%至185億元人民幣，上調目標價7%至75元，維持「跑贏行業」評級。

大摩：利潤率擴張強勁 交銀國際：成本費用優化勝預期

摩根士丹利指，快手繼續展示出強勁的利潤率擴張，首季毛利率按年增8.4個百分點至54.8%，推動非國際財務報告準則淨利潤較市場預期高39%。展望次季，料電商業務GMV將按年升25%，廣告收入升23%，毛利率將按季持平，因更有利的產品組合被AI的投資以及就巴黎奧運的內容成本所抵銷。另集團宣布展開160億元的回購，可由其約20億美元的離岸現金支持，海外業務亦將產生正營運現金流，維持目標價70元及「增持」評級。

交銀國際指，快手2024年第一季總收入符合預期。成本費用優化優於預期，經調整淨利44億元人民幣，大幅超市場預期37%。預期第二季電商GMV年增25%，電商收入增23%，因泛貨架標品銷售增加小幅影響佣金率，線上行銷收入年增23%，全站推廣等廣告產品迭代對內循環廣告拉動持續。基於快手2024年15倍市盈率，以及國內業務195億元人民幣利潤，維持目標價75元及「買入」評級。同時，考慮成本費用優化趨勢快於預期，以及潛在電商及本地生活補貼或增加，上調其2024年經調整淨利預測12%至181億元人民幣。

郭家耀：業績令人滿意回購金額也算多 60元以下可吸上望70元

獨立股評人郭家耀表示，快手業績相信可令市場滿意，電商業務表現尤其出色，GMV及活躍用戶也有增長，管理層亦展現了對業務發展前景具信心。再者，市場現時特別在意科技公司能否錄得盈利，快手可扭虧為盈顯得很重要。此外，公司擬在未來3年斥160億元回購，金額算多，自然受市場歡迎。相信快手業績表現對股價會有正面推動作用，雖然之前它也隨大市升了不少，但現價與1年多前仍有距離，60元以下可買入，惟上望空間未必很大，料最多升到68至70元。

快手半日升1.63%收報59.1元，曾最多升4.56%至60.8元，成交38億元。其他科技股普遍下跌，阿里(09988)跌3.68%報79.95元，騰訊(00700)跌0.52%報382.4元，美團(03690)跌1%報119.4元，百度(09888)跌1.19%報99.6元，京東(09618)跌2.87%報125.3元，網易(09999)跌5.01%報145.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動