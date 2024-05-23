  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
素食譜大全
etnet專輯

快手季績遠勝預期兼加碼回購，大行齊唱好可伺機吸納？

23/05/2024

　　內地領先短視頻平台快手(01024)昨日(22日)收市後公布業績，今年首季虧轉盈賺41億元人民幣，經調整盈利按年增逾百倍至44億元人民幣，兩者都遠勝市場預期，公司又計劃於未來3年再斥160億元回購股份，績後獲大行普遍唱好，股價今早(23日)逆市造好，最多飆逾4%，其後升幅收窄，可否趁股價受制大市表現吸納？

 

（快手官網截圖）

 

首季轉賺41億人幣　經調整盈利增逾百倍至44億人幣


　　快手公布，截至2024年3月31日止首季純利41.2億元人民幣，遠勝市場預期的22.1億元人民幣，而對上一年同期淨虧損為8.73億元人民幣。期內非國際財務報告準則經調整利潤43.88億元人民幣，按年大增近103.5倍，並遠勝預期的32億元人民幣；經調整EBITDA為59.79億元人民幣，按年增長199.5%。期內收入294.08億元人民幣，按年升16.6%。其中線上營銷服務收入增長27.4%至166.5億元人民幣，直播業務收入則下跌近8%至85.75億元人民幣。主要由電商業務貢獻的其他服務收入達41.83億元人民幣，增長47.6%。

 

　　另快手首季App平均日活躍用戶(DAU)和平均月活躍用戶(MAU)分別達到3.94億及6.97億，分別按年增長5.2%和6.6%，每位日活躍用戶日均使用時長達129.5分鐘。電商業務商品成交金額(GMV)增長28.2%，達到2881億元人民幣，電商月活躍買家增長22.4%至1.26億人。

 

快手：電商GMV穩健增長　擬未來3年斥160億元回購

 

　　快手表示，受惠電商GMV穩健增長，繼續推動內循環營銷服務收入實現超越整體GMV的增長，而外循環營銷服務收入繼續保持強勁的按年增長，特別是在傳媒資訊、遊戲和教育等行業。另外，首季電商月活躍買家按年增長22.4%至1.26億，月動銷商家數增長約70%。而泛貨架場域持續取得強勁增長，上季相關GMV增速超過其電商整體水平，貢獻總GMV比例約25%；短視頻電商GMV則按年增長近100%。


　　此外，快手計劃於現有股份購回計劃在2024年6月13日屆滿後，未來36個月內再購回價值不超過160億元的公司B類普通股，直至2027年將舉行的股東周年大會結束為止。快手指，公司致力於向公司股東回報價值。截至本公告日期，公司已根據現有股份購回計劃以合共30.9億元購回共6170萬股B類股份。而現況下進行回購可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，現有財務資源足以支持股份購回並維持穩健的財務狀況。

 

富瑞：首季收入及經調整純利勝預期　升目標價至83元

 

　　富瑞發表研報指，快手今年首季總收入按年增約16.6%至294億元人民幣，高於市場及該行預期，毛利率按年增8.4個百分點至54.8%，較該行預期為高，非國際財務報告準則純利為43.9億元人民幣，高於市場及該行預期。預計第二季總營收將年增約10%至304億元人民幣，預期非國際財務報告準則純利約為44億元人民幣，而公司股票回購反映對前景的信心，將目標價由78元上調至83元，維持「買入」評級。

 

　　瑞銀指，快手首季盈利表現勝預期，銷貨成本、銷售與行銷、研發和一般行政費用方面均實現更好的成本控制，同時收入也保持穩定。快手今年前景並沒有重大變化，但其核心廣告和電商業務有望跑贏市場，上調快手今年調整後純利預測10%。快手今年首季GMV按年增28%，預料第二季增25%，將繼續跑贏整體市場，更多的電商場景和廣告產品將推動供應鏈的改善，從而推動其每月活躍用戶的滲透率進一步提高，另預期其第二季廣告業務收入按年增23%。快手的2024/25年預期市盈率為12/9倍，當前估值仍具吸引力。隨著公司獲利能力的提高和股東回報增加，相信在6至12個月內多頭投資者的流入將會增加，維持「買入」評級，目標價85元。

 

大和：對進一步上調盈利感樂觀　升目標價至90元


　　大和稱，快手首季收入大致符合預期，但利潤較市場預期高37%，日活躍用戶及月活躍用戶分別按年升5%及7%，日活躍用戶日均使用時間在季節性影響下仍達129.5分鐘。預期在內容供應多元化下，快手日活躍用戶將在本季達到4億。基於經營槓桿及效益改善，對進一步上調快手盈利感樂觀，並上調今年盈利預測8%至173億元人民幣。相信外來廣告增長加快及貨架電商進展，將為短期的業務催化劑，確認其「買入」評級，並把目標價由85元升至90元。


　　中金表示，受惠於收入結構的改善、技術手段優化下服務器帶寬成本提效、收入增長下固定成本佔比下降，快手首季毛利率達54.8%。由於首季毛利率提升明顯及其他收益貢獻，致使首季經調整盈利優於中金及彭博一致預期。預計集團第二季的電商及廣告業務收入有望保持20%以上的同比增長。考慮到經營槓桿持續釋放，上調快手今年經調整盈利預測8%至185億元人民幣，上調目標價7%至75元，維持「跑贏行業」評級。

 

大摩：利潤率擴張強勁　交銀國際：成本費用優化勝預期

 

　　摩根士丹利指，快手繼續展示出強勁的利潤率擴張，首季毛利率按年增8.4個百分點至54.8%，推動非國際財務報告準則淨利潤較市場預期高39%。展望次季，料電商業務GMV將按年升25%，廣告收入升23%，毛利率將按季持平，因更有利的產品組合被AI的投資以及就巴黎奧運的內容成本所抵銷。另集團宣布展開160億元的回購，可由其約20億美元的離岸現金支持，海外業務亦將產生正營運現金流，維持目標價70元及「增持」評級。

 

　　交銀國際指，快手2024年第一季總收入符合預期。成本費用優化優於預期，經調整淨利44億元人民幣，大幅超市場預期37%。預期第二季電商GMV年增25%，電商收入增23%，因泛貨架標品銷售增加小幅影響佣金率，線上行銷收入年增23%，全站推廣等廣告產品迭代對內循環廣告拉動持續。基於快手2024年15倍市盈率，以及國內業務195億元人民幣利潤，維持目標價75元及「買入」評級。同時，考慮成本費用優化趨勢快於預期，以及潛在電商及本地生活補貼或增加，上調其2024年經調整淨利預測12%至181億元人民幣。

 

郭家耀：業績令人滿意回購金額也算多　60元以下可吸上望70元

 

　　獨立股評人郭家耀表示，快手業績相信可令市場滿意，電商業務表現尤其出色，GMV及活躍用戶也有增長，管理層亦展現了對業務發展前景具信心。再者，市場現時特別在意科技公司能否錄得盈利，快手可扭虧為盈顯得很重要。此外，公司擬在未來3年斥160億元回購，金額算多，自然受市場歡迎。相信快手業績表現對股價會有正面推動作用，雖然之前它也隨大市升了不少，但現價與1年多前仍有距離，60元以下可買入，惟上望空間未必很大，料最多升到68至70元。

 

　　快手半日升1.63%收報59.1元，曾最多升4.56%至60.8元，成交38億元。其他科技股普遍下跌，阿里(09988)跌3.68%報79.95元，騰訊(00700)跌0.52%報382.4元，美團(03690)跌1%報119.4元，百度(09888)跌1.19%報99.6元，京東(09618)跌2.87%報125.3元，網易(09999)跌5.01%報145.9元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08213

榮暉控股

0.560

異動股

00241

阿里健康

3.070

異動股

00291

華潤啤酒

34.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08213 榮暉控股
  • 0.560
  • 00241 阿里健康
  • 3.090
  • 00291 華潤啤酒
  • 34.050
  • 06666 恒大物業
  • 0.830
  • 89988 阿里巴巴－ＳＷＲ
  • 73.400
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 61.750
  • 目標︰$69.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.050
  • 目標︰$23.25
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 123.800
  • 目標︰$160.00
  • 01999 敏華控股
  • 6.830
  • 目標︰$8.50
  • 01992 復星旅遊文化
  • 4.470
  • 目標︰$5.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.490
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.950
  • 00700 騰訊控股
  • 381.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.550
  • 00388 香港交易所
  • 279.000
報章貼士
  • 01033 中石化油服
  • 0.540
  • 目標︰$0.66
  • 00363 上海實業控股
  • 12.220
  • 目標︰$14.00
  • 01378 中國宏橋
  • 11.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00004 九龍倉集團
  • 27.000
即時重點新聞

23/05/2024 12:07  聯想(00992)全年少賺37%，末期息派30港仙

23/05/2024 12:06  《午市前瞻》恒指18400見真章，領展息率逾7厘無須太悲觀

23/05/2024 12:05  恒指半日跌265點報18930，網易挫5%中升碧服齊跌近4%

23/05/2024 12:02  博雅互動(00434)首季盈利3.5億元人幣，升11倍

23/05/2024 09:57  《異動股》領展連挫三日累跌11%，遭瑞銀唱淡兼大降評級

23/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒５３億元，買中行沽小鵬

23/05/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】高盛大降地產股目標價，多行上調快手目標價

17/05/2024 10:49  《嚟緊炒Ｄ乜》金山軟件有雷軍及騰訊等實力股東，中線目標４２銀

23/05/2024 11:55  《財資快訊》美電升報７﹒８０６６，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

阿里王子 | 麥懿睿指阿里王子6月前來港，杜拜辦公室主管反駁無權代表發言新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】英偉達拼多多放榜，捲性能 VS 捲低價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

快手季績遠勝預期兼加碼回購，大行齊唱好可伺機吸納？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

JW王灝兒宣布回復單身結束6年情！與破產男友Tarzan共患難不離不棄！曾被指釣金龜：從來靠自己！
人氣文章

著數速遞

著數優惠 | Francfranc荃灣分店將結業大量超抵筍貨！最平低至3折！$70入手靚碟 / 半價買迪士尼反派系列產品 / 3折買打工仔水杯！睇埋網店3大優惠
人氣文章

娛樂情報

中年好聲音2 | 譚輝智為演唱會游水練氣公開半裸泳褲Look！大爆老婆出一絕招嚴控飲食
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

全城熱話何伯事件！鰥夫的心態：好不容易遇上新伴侶，卻遭子女大力反對！人到暮年，該爭取最後的幸福嗎？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Met Gala 2024男星亮眼珠寶造型：雷神Chris Hemsworth多層次穿金戴銀、Adam Mosseri襟針佈滿西裝、Jeff Goldblum有型有格！
人氣文章

Watch & Jewelry

江詩丹頓的工藝與藝術：Métiers d'Art藝術大師系列新作，將手藝與美學注入時間載體中
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
易經名家山今老人講佛家養生秘訣！甚麼是「四食」？沐浴推拿有幫助？吃XX最傷身！點解每日拜佛咁多次可鍛鍊全身？「身是菩提樹」VS「菩提本無樹」邊句啱？
人氣文章
食物安全 | 吃過期食物小心黃曲霉毒素！毒性是砒霜的68倍！破壞基因、誘發肝癌！這些常吃食物最伏
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 14:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 14:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 14:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2024 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞23/05/2024
阿里王子 | 麥懿睿指阿里王子6月前來港，杜拜辦公室主管反駁無權代表發言
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金