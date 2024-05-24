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《午市前瞻》調整何時告終有待大戶完成部署 網易難再大跌可吼

24/05/2024

　　恒生指數半日報18629，跌239點或1.3%，主板成交超過731億元。恒生中國企業指數報6615，跌86點或1.3%。恒生科技指數報3822，跌73點或1.9%。


　　恒指三大成交股份依次為工行(01398)、騰訊(00700)及阿里(09988)；工行報4.64元，跌0.06元或1.3%，成交44.88億元；騰訊報377元，跌4.8元或1.3%，成交37.35億元；阿里報78.4元，跌0.25元或0.3%，成交21.19億元。國指三大成交股份依次為工行、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)；小米報18.26元，跌0.68元或3.6%，成交19.34億元。



連敬涵：恒指合理水平可能位於17200



　　港股回吐加劇，半日再跌超過200點，一個月以來首度回觸及20天線。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，早前大市升幅主要由於大戶重新部署港股，而近日回吐何時見底則要看大戶完成部署與否，如未完成則有可能會更進一步回落。他又提到，港股早前強大升勢乃由於中證監措施以及憧憬大戶回流，但數據上並未能真正支持如此強勁升幅，認為近日回吐主要由於大戶炒作後散水。

 

《午市前瞻》

(網上圖片)

 

　　他認為，恒指以今年中位數計，17200才算合理水平。然而，初步可先以18500為支持，若失守則要下望250天線水平。



網易已跌定，短線望反彈，中線料向好



　　網易(09999)公布首季業績，經調整淨利按年增11.8%至85億人民幣，股價今早終結過去三日跌勢，半日逆市反彈約2%。連敬涵指市場普遍認為網易今次業績不過不失，相反績前股價大幅回調並無任何原因，今日回升亦因為業績符合預期。以股價以言，績前已大幅回調，如大市未來再有跌勢，相信已先行回調的網易有望延續逆市靠穩走勢，再大跌機會不大，140元會有較強支持，短線有望反彈至150元以上水平。

 

《午市前瞻》

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　網易第二季起重新與暴雪合作，連敬涵坦言這將令市場對第二季業績有更大憧憬，加上今季內有更多新遊戲發布，憧憬有利支撐今季遊戲業務表現。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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