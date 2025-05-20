《魚缸博客》寧德時代升咁多？有賺就好走啦！

其實博客一路都唔睇好寧德時代(03750)係香港上市，皆因本身香港同內地個股價無太大折讓，按道理就唔會有太大升幅。

不過可能呢次睇漏眼，今日A股都係263人仔，但港股呢邊已經炒上300蚊樓上，中午埋單計數每手賺4460蚊，以一隻無太大折讓嘅二次上市新股來講已經算唔錯。

但係個世界就係「高處不勝寒」，唔係話博客想唱淡呢隻大龍頭，而係兩地股份價差已經相差太多，後果必然係最後大家拉番勻，唔會一個350蚊一個250蚊，所以博客都係一句：無股唔好高追，有股記得要食胡。

幾時派貨？分分鐘下午或者聽日，你有無咁好心機坐係到幾粒鐘咁捕住佢先？無就set好個位自動買賣算啦。

寧德時代其實唔係一隻差嘅股份，畢竟大部分電動車都係搵佢拎貨，但目前內地電動車市場，博客覺得係「轉型中」狀態，因為市場發展得太快，供應多過需求，搞到大家割價，最後無實力嘅就敗走，寧德時代雖然係間接受影響，但同樣都企係一個風口位。

博客覺得合理位置應該係250蚊咁上下差唔多，如果有心想追貨，咪再等等啦！

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇