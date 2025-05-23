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盤前攻略 | 長債息仍高企美股偏軟 好淡爭持恒指走勢料反覆

23/05/2025

　　聯儲局理事沃勒於訪問中指出，若美國對貿易夥伴的關稅於7月落實設於10%，當局下半年會有空間減息，意味著6月加息機會仍然渺茫，但他重申預期任何關稅相關的通脹是暫時性質。美國30年期長債孳息持續高企；加上特朗普稅改法案獲眾議院通過，市場對美國赤字的擔憂加深，美股周四續軟。道指輕微低收1點，報41859點；標普500指數低收2點，報5842點；納指高收53點或0.3%，報18925點。

 

盤前攻略 | 長債息仍高企美股偏軟 好淡爭持恒指走勢料反覆

（Shutterstock圖片）

 

　　科技股普遍造好，特斯拉升1.9%，亞馬遜、英偉達升約1%，Alphabet結束2025年I/O開發者大會後，股價升幅尾市回落至1.1%，惟蘋果跌0.4%。加密貨幣「一哥」比特幣連續兩日創新高，一度抽升3.6%，至111940美元。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數下跌1.18%，阿里巴巴(09988)跌1.71%，報121.48美元；京東升0.12%，報33.69美元；百度跌1.65%，報84.07美元；理想跌1.54%，報28.67美元；小鵬跌7.86%，報20.50美元；蔚來跌1.52%，報3.88美元；嗶哩嗶哩升0.71%，報18.35美元。

 

夜期略低水，ADR個別走

 

　　恒指夜期跌10點，報23492，低水52點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.26%，折合135.6港元；長和(00001)ADR較港股低0.73%，折合44.8港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.94%，折合511.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.60%，折合53.5港元；港交所(00388)ADR較港股高0.09%，折合385.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.43%，折合93.0港元。


　　　　　
淡友加倉乘勝追擊，好友加倉搏反彈


　　 　
　　 參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日收跌283點，淡友加倉乘勝追擊，熊證增加1072張至總數5537張對應期指。但好友也不甘示弱，牛證淨加倉794張搏反彈，總數增至8806張。熊證重貨區維持位於23900至23999區間，該區亦是最多新增區，總數915張之中有648張屬於新增。而牛證重貨區維持於22900至22999區間，該區同樣是最多新增區，總數932張中有301張屬於新增。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現升18點，報23523，低水21點，預料恒指今早近平開。恒指昨日最多跌356點，尾段跌幅略微收窄。不過隔夜中概股續跌，金龍指數下跌逾1%，限制港股今日大幅反彈，預料恒指在10天線（約23435）上方反覆上落。

 

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