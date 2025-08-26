港股 | 午市前瞻 | 市底偏強對美團不太悲觀 高息物管股須小心賺息蝕價

美股上周五受惠減息預期大升，周一開盤見獲利回吐壓力，三大指數齊跌。恒生今早低開後表現偏軟，指數半日報25773，跌56點或0.2%，主板成交近1339億元。恒生中國企業指數報9237，跌10點或0.1%。恒生科技指數報5840，升15點或0.3%。

聶振邦：料美團110元前有底部支持，不礙大市挑戰兩萬六

鮑威爾放鴿美股大升過後見回吐，港股同樣於高位猶豫不決，今早維持於25800上下爭持，半日跌不足100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指昨日急升形成上升裂口，但今日整固回調期間都未見下試裂口頂部，預料市底仍強，短線再戰25900至26000機會維持較大。

不過本周即將迎來兩隻身重磅業績包括美團(03690)及阿里巴巴(09988)，市場憂慮外賣及電商業內捲或會拖累業績表現，繼而影響大市氣氛。不過聶振邦認為目前市場已反映了對兩股的預期，尤其美團接連捱沽，現時已處於去年9月展開升浪前水平，預計即使業績不好也不至於進一步大跌，觀望管理層績後對第三季指引不會太差，便有望迎來反彈。

至於阿里方面，聶振邦指近期股價走勢未算太差，皆因市場憧憬阿里雲業務方面表現，預計績後，以至9月時候股價都有望維持良好走勢。

物管股分化，高息融服受累母企不應太早入手

業績期間多隻物管股陸續公布業績，普遍市場對內房發展商不抱預期，但物管股業績普遍跑贏母企表現，甚至維持高派息能力，如早前萬科(02202)旗下萬物雲(02602)中期派息按年增加七成。但最新公布兩隻物管股表現則較為分化；中海外(00688)旗下中海物業(02669)公布中期多賺約4%，連特息中期息增至10仙，惟在管面積按年增長不多，股價半日跌約4%；融創(01918)旗下融創服務(01516)中期虧轉賺1.2億人民幣，惟不派中期息之餘，扭虧損主因亦為資產減值虧損減少而轉錄純利，實際毛利按年減少13%，股價半日要跌超過6%。

聶振邦分析認為個別物管股派息的確有吸引力，但因應與母企息息相關，若母企不滯亦會遭看低一線。他又提到，雖然融服現價息率超過8厘，但股價波動下隨時賺息蝕價，不建議投資者因為高息隨便入手，如要部署則宜等回落至1.75元水平。

華潤萬象績前高位徘徊，須留意中期收入勝過預期才會帶動突破

國企背景內房股以及物管股一向獲看高一線，年初華潤萬象(01209)年度業績表現亮眼兼增派息，帶動股價抽升，整固過後至今五個月內維持升勢；但最新公布中海物業業績平平，而即將於明早公布中期業績的華潤萬象，股價亦已攀高至2023年初高位約42.5元水平。聶振邦表示華潤萬象與上同業有些不同，股價上升主因對業績及派息憧憬，回顧去年中期公司派特息沖喜，憧憬今次中期維持派特息，但市場普遍預期公司收入按年持平，要有驚喜才有望帶動股價進一步突破42.5元至43元阻力向上。

撰文：經濟通通訊社市場組

