【虛幣世界】加密貨幣略為反彈，越南央行考慮打擊虛幣
08/08/2022
加密貨幣市場略為反彈，其中比特幣重返23000美元，而以太幣則升至1700美元水平，據The Block Research數據顯示，7月比特幣挖礦總收入為5.97億美元，較6月份的近6.68億美元下降10%，其中僅有2.07%的收入為交易費用。 7月以太坊挖礦總收入為6.2億美元，按月增加近13%。
另外，據外電報道，越南央行越南國家銀行副行長陶明秀表示，越南國家銀行正對《反洗錢法》進行修訂，目前在越南的比特幣虛擬貨幣或其他類似的虛擬貨幣，並不是合法貨幣，也不是電子貨幣更不是合法的支付貨幣。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23238.00元(美元．下同)，升0.28%(24小時比較．下同)；以太幣現報1705.56元，升0.32%；艾達幣報0.5282元，升0.12%；瑞波幣報0.3730元，升0.20%。
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動