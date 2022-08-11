  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

創科業績符預期兼增派息　懶理大行降目標價照飆一成

11/08/2022

　　創科實業(00669)昨日(10日)收市後公布中期業績，純利及營業額升一成，符合市場預期，兼增派息，雖然DIY及地板護理等業務需求放緩，集團下調今年收入增長預期，績後遭多間大行降目標價，但今日(11日)股價仍飆一成，為表現最佳藍籌。

 

(創科實業網頁截圖)

 

中期純利升一成派息增12%　旗艦品牌Milwaukee銷售增26%


　　創科實業截至今年6月底止六個月，純利5.78億美元，按年升10.39%，派中期息12.23美仙，按年升11.8%。期內營業額70.34億美元，升10.01%；毛利27.47億美元，升11.43%；毛利率增加0.5個百分點至39.1%，連續14個上半年度錄得增長。


　　以業務劃分，電動工具業務銷售額增長14.9%至66億美元，其中旗艦品牌Milwaukee業務大幅跑贏市場，錄得25.8%銷售增長。惟地板護理及清潔業務受需求放緩及客戶縮減庫存拖累，銷售額跌17.8%至4.72億美元，集團指會在短期內減少有關業務開支及降低庫存量。

 

創科：繼續投資突破性充電式技術　致力開發具潛力新業務


　　行政總裁Joseph Galli表示，集團電動工具業務表現優異，以按年增長20%作為Milwaukee年內銷售額最低目標，有信心最終會超過目標。而受疫情影響，地板護理及清潔業務銷售額合符預期減少，預計下半年仍維持差不多的銷售額，但不會跌至2019年4.06億美元的水平。

 

　　展望未來，集團表示將繼續投資於突破性的充電式技術，在未來數年將生產數百款嶄新充電式產品，並會致力開發具潛力的新業務，如Milwaukee個人安全裝備(PPE)產品系列，以進一步促進增長。

 

匯證：DIY及地板護理等需求放緩　目標價降至101元

 

　　匯證發表報告指，創科今年上半年收入和純利按年增長10%和10.4%，為同行中表現最好，但旗下品牌Ryobi DIY、戶外電動工具(OPE)和地板護理業務受到需求放緩影響，另管理層不再預計到2024年達到200億美元收入目標，將目標推遲到2025至2026年，預料今年整體收入將增長6%，即是預期今年下半年Milwaukee收入按年增長17%，Ryobi及地板護理業務將下降13%及20%，將目標價由108元下調至101元，維持「買入」評級。

富瑞：創科降今年收入增長預期　目標價降至113.91元

 

　　富瑞則指，創科業績表現符預期，由於Milwaukee較佳產品組合，帶動業務表現跑嬴同業，惟公司將今年全年收入增長目標預期由高單位數下調至中單位數，以反映消費需求增長放緩，另由於地緣政治不確定性，將200億美元收入目標推遲。富瑞將其2022至2024年每股盈利預測下調4%至7%，目標價相應由117.89元降至113.91元，評級「買入」。


　　另花旗指，創科業績符合預期，即使地板護理板塊下半年虧損或較上半年擴大，創科仍維持毛利率擴張50點子目標，以及淨利潤擴張，但由於消費者板塊零售庫存過多，管理層將2022年收入增長預測下調，惟認為可能僅持續一段時間，因此仍預計收入增速將在2023年恢復至正常的高單位數。創科仍為內地工業股首選，維持「買入」評級，惟目標價由145元下調至135元。

 

摩通：業績穩健展示增長願景　維持增持評級目標價127元


　　摩通指，創科上半年業績表現穩健，純利按年增長10%，符合該行預期，並展示增長願景仍可實現。惟管理層在業績發布會上保守地下調收入指引，預計全年收入增長為中單位數，意味下半年收入增長按年持平，此舉是在市場對美國經濟前景憂慮下，為DIY及零售業務下滑預留空間。不過，公司仍預計旗艦品牌Milwaukee業務將保持20%以上收入增長，未來幾年毛利率每年提升50個點子，維持「增持」評級，目標價127元。


　　大和表示，創科上半年收入符合預期，淨利潤略遜預期。旗艦品牌Milwaukee業務按年增長26%，顯示正加快獲得市場份額。雖然預計下半年按年增長將受基數和渠道庫存上升影響而放緩，但預計明年的收入增長將正常化。考慮通脹導致消費者需求下降，將其2022至2024年的每股盈利預測下調8%至19%，目標價由165元降至135元，但仍是行業首選，重申「買入」評級。

 

 

林家亨：料續受美國加息步伐放緩刺激　短期或升至100元

 

　　另外，國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，美國周三(10日)公布的7月消費者價格指數(CPI)升幅比市場預期低得多，加息放緩或加息幅度減少消息料續刺激創科股價，短期內有機會逐步升至100元，如持有可到時才減持。

 

　　創科扭轉之前連跌3日頹勢，半日升10.52%收報96.15元，成交9.51億元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

91.100

異動股

03690

美團－Ｗ

175.200

異動股

01024

快手－Ｗ

74.750

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 175.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.650
  • 00669 創科實業
  • 95.950
  • 00960 龍湖集團
  • 21.850
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 51.800
  • 目標︰$55.50
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.900
  • 目標︰$4.14
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.840
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.050
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 300.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.050
  • 00941 中國移動
  • 51.800
  • 00001 長和
  • 52.650
  • 00005 滙豐控股
  • 52.150
報章貼士
  • 02246 快狗打車
  • 7.300
  • 目標︰$10.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.570
  • 目標︰$8.59
  • 01818 招金礦業
  • 7.640
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/08/2022 12:23  太古宣布40億港元股份回購計劃

11/08/2022 12:07  太古中期虧轉盈賺18.9億，太A派息1.15元，太B息23仙

11/08/2022 12:12  太古地產中期純利升1.2倍至43.19億元，派息0.32元

11/08/2022 09:53  【外圍經濟】美國官員重申持續加息，CPI升幅降無礙抗通脹決心

11/08/2022 09:23  《中概異動》阿里巴巴高開3%，軟銀提前結算預付遠期合約

11/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１億人幣，買中移沽美團

11/08/2022 08:27  【大行炒Ｄ乜】多行調低創科目標價，大和、花旗齊看１３５元

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】CPI引驢象口水仗　9月放緩加息難定論
人氣文章

新聞>財經熱話

創科業績符預期兼增派息　懶理大行降目標價照飆一成
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指美國通脹風險猶在 部署創科須留意消費數據
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

時事要聞

葉劉倡撤內地客印花稅 政府澄清無計劃
人氣文章

市場最熱點

曾永堅：傳免徵內地客雙倍印花稅　地產股回勇？煤炭股部署策略！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

一條皮帶讓造型大升級！衣櫥必備名牌Logo皮帶推介：CHANEL雙C款以外，CELINE、Valentino、LOEWE都有易襯、抵買之選？
人氣文章

Beauty

將濕潤感昇華，趕走雨季鬱悶！Serge Lutens限量版香水、Diptyque夏日系列、Hourglass柔光輕透粉底液
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

日本時尚大師三宅一生離世：回顧Issey Miyake的「普世著裝」及「不會被摧毀」的時裝理念！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
立秋喇！大雨連場脾胃易濕滯！推介「芒果核雲苓芡實湯」！利水滲濕、健脾安神迎接初秋
人氣文章
手機不離手隨時「彈弓手」！過度勞損手指疼痛、腫脹、僵硬、難伸屈！中醫用咩方法治療「扳機指」？
人氣文章
MIRROR演唱會突發意外，作為觀眾、支持者、表演者、製作單位，該有甚麼反思？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2022 14:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2022 14:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2022 14:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/08/2022 13:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS11/08/2022
【FOCUS】CPI引驢象口水仗　9月放緩加息難定論
人氣文章財經熱話11/08/2022
創科業績符預期兼增派息　懶理大行降目標價照飆一成
人氣文章財經熱話11/08/2022
《午市前瞻》專家指美國通脹風險猶在 部署創科須留意消費數據
人氣文章大行報告11/08/2022
【大行炒D乜】創科放榜大行卻降目標價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning11/08/2022
林家亨料港股短期重上兩萬點　阿里巴巴92-93元及早分段沽！
人氣文章財經熱話11/08/2022
【虛幣世界】美國CPI數據顯示通脹緩和，加密貨幣高走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金