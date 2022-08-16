傳當局全額擔保助發債 內房急升龍湖碧桂園飆逾一成

據外電報道，內地金融監管部門指示國有增信機構全額擔保房企尤其民營房企發債，以緩解內房流動性壓力，消息刺激今早(16日)多隻股價正處歷史新低且於報道中獲點名的民企內房大升，其中龍湖(00960)半日升逾13%，旭輝(00884)飆14%，碧桂園(02007)亦曾升逾一成，另物管股同樣急升，碧桂園服務(06098)半日升16%，為表現最佳藍籌。不過，最近統計局公布的7月內地樓價指數依然不見有大改善，近日亦有多隻內房遭大行降評級及目標價，股價升勢能否持續成疑。

(龍湖網頁截圖)

據報當局指示國有增信機構全額擔保內房發債 涉龍湖旭輝碧桂園等



據《路透》引述消息人士報道，內地金融監管部門近期指示國有增信機構中債信用增進公司，對房企將要發行的中期票據開展「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」，措施將對房企尤其是民營房企的債券直接進行全額擔保，對房企發債的增信效果將好於此前的「發債+信用風險緩釋憑證」模式，部分債券有望在本月底中期業績發布截止日前完成發行，涉及公司包括龍湖、旭輝等示範民營房企，據REDD引述兩位知情人士，當中還包括碧桂園及金地集團(滬：600383)。據報獲全額擔保的首筆龍湖集團中票(MTN)已在推進發行，發行規模不超過15億元人民幣。內媒引述多家示範民營房企回應證實，監管計劃給予積極支持，目前正在溝通中。



《路透》報道又指，上周初監管與幾家開發商進行閉門開會，計劃通過指定國有企業擔保和承銷示範性房企的人民幣債券新發，據報當局也在考慮讓國有投資人直接認購新發債券。





廣東惠州首套普通住房首付降至兩成 傳南京二套房首付調降

另方面，部分城市限貸政策亦見放鬆。據內媒報道，廣東惠州8月15日起，居民家庭首次購買普通住房首付降至兩成，對於居民家庭首次購買非普通住房的商業性個人住房貸款，最低首付款比例不低於30%。

此外，上周五(12日)有傳聞指南京市下調商業性個人住房貸款，無購房貸款記錄的居民家庭或相應購房貸款結清的居民家庭，首付比例由最低五成下調至三成，有房且貸款未結清的居民家庭首付比例由最低八成降至六成。不過，官媒《證券時報》引述中行、建行、工行、招行等多家銀行南京分行或支行貸款部門工作人員表示，目前未收到明確調整通知。

7月一線城市樓價環比微漲二三線下跌 同比跌幅創近7年最大

不過，最近公布的數據可見樓市依舊沒甚起色。統計局昨日(15日)公布7月份70個大中城市商品住宅售價變動情況，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.1%轉為持平；三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。

統計局城市司首席統計師繩國慶稱，7月70個大中城市商品住宅銷售價格下降城市個數略增，一線城市商品住宅銷售價格環比微漲、同比漲幅回落，二三線城市環比整體呈降勢、同比降幅擴大。而《路透》根據數據測算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅擴至0.9%，較上月擴大0.4個百分點，跌幅自2015年9月以來最大；環比依舊持平。

星展：可選買優質內房 待新一輪政策支持



星展發表最新報告指，在「停貸」憂慮和項目啟動放緩的影響下，內地7月份全國房地產銷售受到打擊，實體市場低迷下需要當局加大政策支持力度，等待潛在的新一輪政策支持下，宜選取優質內房股，首選股包括潤地、中海外、越秀(00123)及中國海外宏洋(00081)，均予「買入」評級，各予目標價50.93元、31.89元、10.12元及7.03元。



星展又指，目前人行已於8月15日將1年期中期借貸便利(MLF)利率從2.85%下調至2.75%，增加了貸款市場報價利率(LPR)可能在8月22日下調的可能性，還有傳言稱重點二線城市首付比例下調，更有效的政策落地應指日可待。





摩通料內房上半年盈利減30% 多隻遭降評級及目標價

不過，摩通近日發表報告指，在內房行業動盪中，沒有發展商可以幸免，預計內房上半年盈利按年減少30%，並料多間建築公司將發出盈利預警。摩通將旭輝和中駿集團(01966)評級從「買入」下調至「中性」；合景泰富(01813)、時代中國(01233)和寶龍地產(01238)因處境困難，評級下調至「減持」。中海外(00688)、潤地(01109)及萬科(02202)評級雖維持「增持」，但目標價分別由32元、45元及25元降至26元、40元及18元。



摩通又指，推動股價的主要因素是企業能否繼續生存，而不是盈利或業務增長，惟上半年行業業績或仍會拖累市場情緒，預計只有龍湖和保利發展(滬：600048)的業務錄得輕微增長，投資者也不要指望沒有發布經審計的2021財年業績的公司將會發布上半年業績，因此對大多數私人發展商流動性的擔憂仍將揮之不去。不過，由於按月銷售錄得改善，及預料將有政策支持，料9月可能出現短期反彈。

瑞銀：碧桂園龍湖等錄負數自由現金流 評級降至中性



另瑞銀早前發表報告指，碧桂園、萬科、龍湖和旭輝均在2022年上半年產生了負數自由現金流，相當於截至2021年底閒置現金餘額的11%至41%，投資者擔心這種現金消耗的可持續性，將碧桂園和龍湖評級下調至「中性」，目標價分別下調至2.7元及25.7元，重申旭輝「中性」評級，惟看好萬科較好的現金流狀況和其半國企地位。





今日除傳獲當局全額擔保助發債的龍湖、旭輝和碧桂園股價飆升外，其他內房亦普遍造好，其中中海外、潤地及合景泰富都升約半成。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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