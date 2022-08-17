港交所業績遜預期兼減派息 股價受壓創兩月低

港交所(00388)今日(17日)中午公布中期業績，上半年少賺27%遜預期，兼減派息，午後沽壓增加，最低見340.6元，創近兩個月低位，不過或許市場早料其業績差，股價近日都在低位徘徊，加上最近有優化滬深港通交易日曆消息，以及更多中概股回歸港股憧憬，股價雖受壓但暫未見急跌。

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中期純利跌27%派息減27% 日均成交額跌27%

港交所截至今年6月底止中期純利48.36億元，按年跌27%，每股盈利3.82元；中期息每股3.45元，按年跌27%；收入及其他收益89.37億元，按年跌18%；EBITDA為63.94億元，跌26%。單計第二季，純利21.68億元，按年跌22%，基本每股盈利1.71元；EBITDA為29.21億元，按年跌23%；收入及其他收益為42.47億元，按年跌14%，原因是外部組合錄得公平值虧損淨額3.22億元，去年同期錄收益1.62億元，反映股本證券及定息產品市場的氣氛同樣疲弱。若撇除季內公司資金投資虧損2.74億元，主要業務收入按年跌4%至45.14億元。

另上半年聯交所平均每日成交金額為1383億元，按年跌27%，當中股本證券產品日均成交1199億元，按年跌28%，衍生權證、牛熊證及權證日均成交184億元，按年跌18%。期內衍生產品合約平均每日成交張數為70.5萬張，按年升35%，股票期權合約平均每日成交張數則為60.4萬張，按年跌12%。LME收費交易金屬合約的平均每日成交量錄53.9萬手，與去年同期相若。債券通北向通上半年平均每日成交金額則創312億元人民幣的半年度新高，較去年上半年上升17%。

上市公司集資額大跌91% 滬深港通收入及其他收益跌10%





上半年於港交所新上市的公司共27家，少於去年同期的45間，集資額合共197億元，較去年上半年下跌91%。特殊目的收購公司(SPAC)上市機制實施後，上半年共有兩家SPAC在港交所上市，集資20億元。於今年6月30日共有189宗上市申請正在處理中，當中包括11宗SPAC的上市申請。

上半年滬深港通收入及其他收益則按年跌10%至11.85億元，北向及南向交易平均每日成交金額分別達1039億元人民幣及332億港元。公司資金的投資虧損淨額為3.78億元，去年同期錄收益4.28億元，原因是外部管理投資基金(外部組合)錄得公平值虧損淨額5.11億元，去年同期錄收益3.21億元。

歐冠昇：業績仍彰顯業務韌性及活力 聚焦長期發展



集團行政總裁歐冠昇指，儘管全球宏觀經濟環境脆弱、地緣政治持續緊張，加上市場動盪和疫情持續不斷，今年上半年的業績仍然彰顯出集團業務的韌性和活力，雖然較去年同期創下的新高有所下跌，反映整體市場氣氛低迷。



他續指，港交所仍然堅定聚焦長期業務發展、勇於創新，例如推出全新的SPAC上市制度、ETF納入互聯互通、宣布推出互換通；以及推出市場優化措施，例如衍生產品假期交易及全新VaR平台。港交所也繼續進行人才、技術及客戶關係方面的投資。

花旗：業績非常疲弱目標價310元 大摩：次季每股盈利遜預期

花旗發表研究報告指，港交所業績非常疲弱，次季純利22億元，按季跌19%，按年減少22%，較預期低12%。核心收入38億元，按季及按年分別跌9%及8%，較預期低2%。由於投資收益較疲弱，導致整體收入比預期少5%。經營開支17億元，按季升8%，按年增13%，主要是由於員工成本增加。在收入低迷下，高於預期的營運支出令人驚訝。另7月及8月日均成交約1000億元，低於第二季，重申「沽售」評級，目標價310元。



摩根士丹利則指，港交所次季每股盈利1.72元，按年跌22%，按季減少19%，較該行預期低10%。整體收入按年跌14%，按季減少9%，符預期，因為日均成交減少，亦受投資收益較預期疲弱影響。開支按年升13%，按季增8%，EBITDA利潤率跌至低於70%，予「與大市同步」評級，目標價340元。

大摩料優化滬深港通日曆可增交易收入 中金料更多中概股回歸港股



港交所業績雖差過市場預期，但近日也有些利好消息，包括香港證監會和中證監上周五(12日)發表聯合公告，宣布原則同意對滬深港通交易日曆進行優化。摩根士丹利發表報告指，估計這將使滬深港通計劃增加10至15個交易日，並解決「T+1」結算產生的日曆問題，以目前滬港通日均成交額估計，料成交額及投資組合持有費用或有潛在的升幅，預計港交所的交易收入可能會增加約1億元。

此外，包括中石油(00857)、中石化(00386)及中人壽(02628)等五家國企上周五(12日)宣布將從美國退市，中金指，5家國企退市會加大市場對於更多主上市地在美國的其他中概股面臨退市風險的擔憂，在外部環境依然面臨較大變數情況下，預計更多符合條件的中概股公司回歸港股，且採用或者轉為主要上市方式將成為主流。另畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，中概股面臨在美退市風險，不少企業因此選擇回港作第二或雙重主要上市，預期這種回歸趨勢將會持續，此外亦有一些原定於美國尋求上市的中國企業考慮在A股或港股掛牌，中國內地及香港的交易所一直在完善機制，以促進中國企業回歸。

港交所今日跌1.56%收報341.2元，最多跌1.73%低見340.6元，連跌3日，累積跌幅2.12%，成交13.19億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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