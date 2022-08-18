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《午市前瞻》專家指騰訊遊戲業務勝預期 視頻號有望帶動廣告收入

18/08/2022

　　恒生指數半日收報19797，跌124點或0.63%，主板成交486.88億元。恒生中國企業指數報6711，跌43點或0.64%。恒生科技指數報4202，跌36點或0.87%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報312.6元，升9.4元或3.1%，成交60.63億元;阿里巴巴-SW收報88.6元，跌1.75元或1.94%，成交18.16億元;美團收報171元，升1元或0.59%，成交15.94億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(騰訊網頁截圖)

 

聶振邦：微信龐大用戶群有助視頻號發展

 

　　昨日收市後騰訊(00700)公布第二季及中期業績，非國際財務報告準則的盈利為281.39億人民幣，按年跌17%，未如市場預期般差；期內收入1340.34億人民幣，按年跌3%，按季跌1%。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，因今年4次遊戲版號發布均不見騰訊在名單內，他本身較為看淡騰訊遊戲業務表現，但季內增值服務收入按年僅微跌0.46%，國際及本土市場遊戲收入都只下降1%，算有交代。


　　然而，網絡廣告業務收入按年下跌18%，聶振邦坦言第二季內地封城期間商業活動停擺，廣告需求自然驟降，故市場已對此做好心理準備，現時憧憬未來第三、四季商業活動恢復，望能帶動廣告收入回升。


　　微信視頻號發展迅速，騰訊於業績內大力唱好其視頻號用戶參與度，聶振邦亦關注視頻號有望帶動騰訊之後的業績表現，因騰訊和微信已有一定的客戶忠誠度，視頻號對原有客戶群亦有一定號召力。視頻號同類競爭者為抖音等短片平台，如功能和系統上能較同行優勝，亦有望吸引更多新用戶參與，對程式內收費項目及廣告收入亦會幫助。

 

大市料維持窄幅上落


　　大市成交低迷，但近期恒指以區間窄幅上落為主，聶振邦分析指，今年內只有3個交易日未能成功收高於19600點，其餘日子雖曾試穿該位，但收市前仍能重新企穩該位，恒指若可維持19600點以上收市，則大市仍會維持在約19600至20300水平作區間上落。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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