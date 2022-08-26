  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

青啤業績勝預期曾飆近一成　大行唱好高盛最牛看$98

26/08/2022

　　青島啤酒(00168)公布中期業績，在內地疫情影響下，集團上半年純利仍按年升18%，其中次季純利更升24%，中高檔及以上產品銷量增6.6%，績後大行紛指其業績勝預期，並看好其持續受惠內地炎熱天氣及銷售復甦，其中高盛最牛將目標價升至98元，今日(26日)股價曾飆近一成高見80.6元，不過隨著股價逐漸逼近8月初高位83元，開始遇沽壓，一度升不足1%，惟全日最終仍升近半成，其餘啤酒股亦同造好。

 

(青島啤酒網頁截圖)

 

青啤中期純利升18%　中高檔及以上產品銷量增6.6%


　　青啤截至6月30日止未經審核之中期純利28.52億元人民幣，按年升18.07%，創半年度歷史新高，其中第二季度純利按年升23.85%；每股盈利2.1元人民幣，不派中期息。期內營業收入192.73億元人民幣，升5.37%；營業利潤38.45億元人民幣，升17.18%。

 
　　公司實現產品銷量472萬千升，按年跌1%，其中主品牌青島啤酒實現產品銷量260萬千升，增2.8%；實現中高檔及以上產品銷量166萬千升，同比增長6.6%；千升酒營業收入同比增長6.5%，保持在國內啤酒中高端市場競爭優勢。

 

青啤：堅定推進中高端產品戰略   努力克服疫情影響


　　青啤表示，會抓住啤酒市場消費升級的有利機遇，堅定不移推進中高端產品戰略，強化傳統核心基地市場的同時，聚焦資源加快高端及超高端市場的發展，並繼續拓展海外市場分銷覆蓋，不斷提升品牌國際影響力，期內海外市場銷量按年增長21%。


　　公司又指，努力克服疫情對國內部分城市餐飲、夜場等渠道影響較大的困難，一方面加快產品結構改善和價格體系調整，充分挖掘增量增利空間，實現了利潤增幅高於收入以及銷量保持增長的良好發展態勢，另方面推廣新零售業態，實現了市場的恢復與增長。

 

美銀：盈利表現強勁　8月銷量料受惠炎熱天氣增雙位數


　　美銀證券發表報告指，青啤次季業績勝預期，盈利表現強勁，今明兩年每股盈測分別上調4%及1%，以反映利潤率轉強，目標價由90元升至94.5元，維持「買入」評級，繼續看好公司近期銷售復甦，以及高端化和利潤率擴張前景。


　　另該行渠道檢查表明，8月份青啤銷量應保持雙位數增長，主要受惠炎熱天氣、低基數，以及據點市場基本無受最近疫情影響，公司2022財年實現超過20%的核心盈利增長的能見度很高。

 

高盛：次季業績遠勝預期　目標價升至98元


　　高盛則指，青啤受到銷售均價增長帶動，第二季業績大幅好過預期，料第三季業績將受益於渠道銷售復甦和炎熱天氣，估計下半年成本壓力維持穩定，將全年銷售額增長預測由6%上調至10.5%，淨利潤預測由收縮0.5%上調至增長15%，2022至2025年銷售額預測上調3.2至4.2%，目標價由93元升至98元，維持「買入」評級。


　　大和認為，青啤受惠於上半年產品加價，經營毛利表現優於該行預期，預期下半年受內地高溫天氣因素影響，將有利整個啤酒行業銷售增長。雖然大和下調青啤核心品牌產品銷量預測，但預期整體平均售價向上，目標價由68.4元上調14%至78元，維持「跑贏大市」評級。另花旗雖維持青啤「中性」評級，但目標價由72.5元升至82.76元。

 

麥格理：次季淨利潤勝預期　惟料未來增長放緩目標價降至80元

 

　　麥格理指，青啤次季淨利潤按年增23.8%，優於該行及市場預測，主要因價格上漲和產品組合升級令平均售價升7%、以及營銷比例下降，惟基於疫情防控限制放寬，料成本節約的收益是短暫性。


　　麥格理又表示，考慮到次季營運數據，將公司今年EBITDA預測上調7.5%，惟明年EBITDA預測則下調1.2%，以反映該行預計未來增長將會放緩，目標價由87元下調至80元，評級由「跑贏大市」降至「中性」。


潤啤績後獲眾大行升目標價　料疫情不會大範圍影響啤酒消費

 

　　另潤啤(00291)已於上周公布中期業績，純利及派息均跌11%，但營業額及毛利均升7%，在內地疫情和經濟放緩衝擊下仍錄得收入及毛利增長，大行普遍上調目標價，績後股價一度創近個半月高。集團料內地疫情不會大範圍及長期影響啤酒消費，而6至8月長江沿線省份因炎熱天氣及降雨量低，對啤酒消費有較大支持，期望7至8月銷售可按年錄雙位數增長。

 

　　青啤今日升4.68%收報77.15元，最多升9.36%至80.6元，成交6.94億元，另潤啤(00291)升2.8%報56.85元，百威亞太(01876)升1.98%報23.2元。近日亦有多隻內需股放榜，其中業績勝預期的蒙牛乳業(02319)升勢持續，繼昨日(25日)飆近一成今日再升2.99%收報36.2元，績後獲多家券商上調目標價的農夫山泉(09633)則升0.86%報46.9元。


(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

95.800

異動股

03690

美團－Ｗ

181.900

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

248.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 181.900
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 248.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.750
  • 01458 周黑鴨
  • 3.850
股份推介
  • 02378 保誠
  • 86.750
  • 目標︰$110.00
  • 01596 翼辰實業
  • 4.270
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.500
  • 目標︰$0.52
  • 02003 維信金科
  • 3.380
  • 目標︰$4.00
  • 01286 鷹普精密
  • 2.390
  • 目標︰$3.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 324.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.750
  • 00388 香港交易所
  • 328.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 181.900
報章貼士
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.400
  • 目標︰$155.70
  • 02618 京東物流
  • 16.800
  • 目標︰$18.00
  • 01299 友邦保險
  • 78.200
  • 目標︰$86.65
熱炒概念股
即時重點新聞

26/08/2022 14:38  中電元朗電纜橋起火意外調查，成因或涉附近螢光燈起火

26/08/2022 12:16  龍湖集團中期純利升0.8%至74.8億人幣，派息33分人幣

26/08/2022 12:03  【地皮截標】安達臣道商業地至少收4份標書，信置及華懋等入標

26/08/2022 10:59  【新冠肺炎】政務司副司長卓永興快測呈陽性，正進行隔離

26/08/2022 09:24  《中概異動》美或可於港查中概會計底稿，京東升2%，阿里升4%

26/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒０４億元，買中海油沽恒生國企

26/08/2022 08:45  【大行炒Ｄ乜】匯證削友邦、吉利目標，花旗升中石油至「買入」

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

青啤業績勝預期曾飆近一成　大行唱好高盛最牛看$98
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指今次中概消息最有望成事　科技股宜回落再部署
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】鮑公今晚料放鷹　市場續押虛張聲勢
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

9月起打3針免檢測證明？東瀛遊推半自由行日本團：暢遊京阪奈良／1至2天自由活動／包5晚溫泉酒店！6天團每位咁多錢抵唔抵？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】鮑公今晚料放鷹　市場續押虛張聲勢
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】國常會穩增長2.0　兩大重點值留意
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

全世界第一間米芝蓮三星中菜廳「溫故知新」！百吃不厭崧子叉燒菠蘿包、名物皇湯雞絲羹 + 夏日家鄉煎釀青豆角、番茄鮮奶布甸，精緻到暈
人氣文章

Fashion

CELINE的最佳代言人！BLACKPINK Lisa將CELINE穿出華麗又型格！從品牌時裝造型到休閒私服，學習這位帶貨女皇的穿搭心思
人氣文章

港女講男．妮洛

他說會辦理離婚，把關係處理好？愛上人夫，一切真的如此簡單嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣潮濕腰痠背痛？濕重要健脾！「黑木耳栗子合桃湯」養胃兼補腎強腰
人氣文章
處暑養生
人氣文章
胸口翳悶、乾咳？不一定是新冠後遺症，可能是肺癌的症狀！熬夜、脊柱側彎會增患肺癌風險？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/08/2022 17:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/08/2022 17:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/08/2022
青啤業績勝預期曾飆近一成　大行唱好高盛最牛看$98
人氣文章財經熱話26/08/2022
《午市前瞻》專家指今次中概消息最有望成事　科技股宜回落再部署
人氣文章FOCUS26/08/2022
【FOCUS】鮑公今晚料放鷹　市場續押虛張聲勢
人氣文章財經熱話26/08/2022
申洲上半年毛利率急跌前景堪憂　大行齊降目標價曾急插一成
人氣文章財經熱話26/08/2022
【收息股】中海油增派息都要跌？同北水有關？
人氣文章大行報告26/08/2022
【大行炒D乜】友邦、國壽、申洲、農夫、青啤大行點睇　一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金