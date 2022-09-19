《午市前瞻》專家預期大市短期維持陰跌 通關概念宜吼周大福

恒生指數半日收報18580，跌180點或0.96%，主板成交512.18億元。恒生中國企業指數報6341，跌79點或1.24%。恒生科技指數報3779，跌78點或2.04%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報290.6元，跌2.6元或0.89%，成交37.65億元;阿里巴巴-SW收報83.85元，跌2.95元或3.4%，成交16.95億元;美團收報170元，跌1.9元或1.11%，成交13.36億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(周大福網頁截圖)

聶振邦：國泰受制10元水平多時

據港台引述醫務衛生局局長盧寵茂報道指，香港政府正「積極考慮」取消入境旅客酒店隔離規定，檢視放寬入境檢疫「0+7」安排，即入境人士無須在酒店進行檢疫，只須進行七天醫學監測，並預計將於是本月出台。一眾通關概念股上午走高，周大福(01929)獲摩通唱好曾升逾8%，國泰(00293)亦曾升逾2%。



華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，不能籠統地將所有通關概念股以單一標準去衡量，而是看個別股份表現。周大福8月曾高見17.48元，現價15.4元水平附近，潛在升幅相對吸引，不妨部署。至於國泰，他指出，自2020起股價已明顯受制於10元水平，加上由6月浪底7.5元至今已升約兩成，潛在升幅較低，不太吸引，故寧願選擇周大福。



另外，九置(01997)亦受通關憧憬帶動，股價升逾2%，聶振邦指，九置已上升一段時間，8月初至今已升超過一成，而3月初曾高見40元水平，現價格追入水位較少，建議回落至37至37.5元買入更佳。

觀望聯儲局議息結果



大市方面，聶振邦指，市場現時聚焦美國聯儲局本周的議息結果，加上人民幣兌美元反覆試穿7算，短期港股表現向淡；加上今日有內地券商唱淡騰訊(00700)及快手(01024)，在科技股受壓下，預期恒指今日收市約於18600至18800之間，而本星期亦會維持陰跌市況。但除非成交急增，否則18000至18200支持力度較強。

受通關憧憬刺激，周大福今早一度急升逾8%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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