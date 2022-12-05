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【虛幣世界】Galaxy收購GK8，以拓展經紀服務

05/12/2022

　　外地傳媒報道，加密貨幣的金融服務公司Galaxy Digital從Celsius Network手中購買自我託管平台GK8，以拓展經紀服務。Celsius在7月份申請破產後，將其部分資產掛牌出售。Galaxy發言人Michael Wursthorn表示，收購價格大大低於 Celsius一年前出售的標價。據報導，Celsius於2021年11月計劃以1.15億美元的價格收購了GK8。


　　另外，美國經濟數據中顯示，在11月意外強勁地增加了26.3萬個工作崗位，消息刺激比特幣最近徘徊反彈至17000美元附近，而股市在強勁的就業報告之後漲跌互現。標準普爾500指數和納斯達克綜合指數分別下跌0.12%和0.18%，而道瓊斯工業平均指數上漲 0.1%。加密分析公司IntoTheBlock 的數據顯示，比特幣與標準普爾500指數的30天相關性降至-0.8，創下2019年5月以來的最低點。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17208.46元，升0.60%(24小時比較．下同)；以太幣現報1289.20元，升0.77%；艾達幣報0.3225元，升0.09%；瑞波幣報0.3912元，升0.43%。
　
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http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2022 10:52
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2022 10:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2022 10:52
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