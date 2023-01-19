【虛幣世界】Genesis接近破產邊緣，與債權人談判中

加密貨幣經紀公司Genesis Global Capital在FTX停止提款後，目前接近破產邊緣狀態，消息指公司正在與多個債權人團體進行秘密談判，該公司警告稱，如果無法籌集資金，可能會尋求破產保護。自FTX爆破後，Genesis的機構借貸部門被迫暫停贖回和發行新借貸，並與母公司數字貨幣集團DCG面臨越來越大的壓力，有指需要償還9億美元的鎖定存款。（DCG為CoinDesk的母公司）







比特幣和以太幣普遍回落，其中比特幣最近跌破21000 美元，消息指美國司法部即將宣布一項重大的國際加密貨幣執法行動。 早前比特幣曾升穿自9月中旬以來的最高點，價格高達21602 美元，隨後跌至20700美元的水平，而以太幣最近下跌3%至1530美元水平。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報20714.22元(美元．下同)，升0.18%(24小時比較．下同)；以太幣現報1518.09元，升0.44%；艾達幣報0.3318元，升1.65%；瑞波幣報0.3792元，升0.26%。



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