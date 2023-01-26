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張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元　上望2500美元

26/01/2023

　　政務司司長陳國基在金銀業貿易場新春開市儀式致辭時表示，本港復常之路穩步向前，國際金融中心地位堅如磐石，發展前景亮麗。隨著兩地人流物流及資金流更加活躍，金銀業發展將大有所為，期待新一年金銀業貿易場可把握新機遇，開展新商品及客源，以及更融入大灣區廣州南沙白銀小鎮項目，及灣區黃金白銀走廊。

 


　　陳國基亦指出，政府續搶人才、搶企業工作「一路做」，向世界引入高質人才、企業，加強本港金融業發展動能。


　　另外，他稱，兔代表機智活力，兔年為各行各業加入活力，祝願金銀業貿易場交投暢旺，市民財源廣進、身體健康、心想事成。

 

張德熙料金價上望每盎司2500美元

 

 

　　對於國際金價走勢，金銀業貿易場理事長張德熙出席開市儀式時表示，「感覺上去年跌哂眼鏡」，認為去年金價應挑戰每盎司2500美元水平，但去年美國加息速度較快，而其幅度較大，使去年金價難以預計，但料今年美聯儲的加息步伐將會放緩，以及現時地緣政治等因素，將有利金價，料今年首兩季將首先挑戰每盎司2000美元水平，在突破阻力後便會很快到達每盎司2500美元水平。


數碼黃金落地指日可待

 


　　他提及，金銀業貿易場的人民幣公斤條黃金，將隨著香港與內地等互聯互通加大後，活躍性擴大，內地政府亦正促進香港政府在數碼經濟及數碼資產的發展，估計金銀業貿易場數碼黃金落地指日可待，料監管機構將加快相關對投資者保障，亦對本港在兔年的前景充滿信心。


　　對於香港與內地通關，他表示，通關對金銀業貿易場而言相當重要，金銀業貿易場處於珠寶業的上游，未能與內地通關造成一定程度的阻礙，使相關成本有所提升，便會把相關成整轉嫁給消費者，估計一旦實行全面免檢疫通關，香港經濟將再現蓬勃。


　　對於南沙黃金白銀珠寶小鎮計劃，他提到，金銀業貿易場將會提供上游服務，南沙項目獲當地政府支持，通關後會排期到內地開會。


撰文：經濟通採訪組

 

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