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《午市前瞻》恒指若未重上廿天線則短期升浪完結 濠賭股首選銀娛

03/02/2023

　　恒生指數半日收報21558，跌400點或1.82%，主板成交717.82億元。恒生中國企業指數報7358，跌147點或1.97%。恒生科技指數報4610，跌86點或1.83%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報379.4元，跌3.6元或0.94%，成交52.85億元;美團收報171.7元，跌4.9元或2.77%，成交32.2億元;阿里巴巴-SW收報106.1元，跌2.9元或2.66%，成交25.42億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(銀娛網頁截圖)

 

曾永堅：資金觀望經濟數據及藍籌業績期


　　恒指連日回吐，今早沽壓加劇，上午早段已跌穿20天線。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指由去年10月底至上月高位21700已累升超過8000點，但一直都未有大幅回吐。他指出，目前跌穿20天線後須觀望多一至兩日，以判斷該線支持力，若期間未能重返其上，即證明短期升浪已經結束。


　　曾永堅提到，之前恒指大升主要因為大戶基金作長期部署，即使已大升一輪，但普遍港股佔比仍處於較低水平，未來會否加大部署，則要觀望未來一至兩月的宏觀經濟，是否證明內地經濟正在復甦。他又指，藍籌業績即將來臨，此前長線資金部署或將轉為審慎，預計期內恒指將會反覆上落。以黃金比例0.382倍計算，恒指或回落至19500至19600，但即使如此恒指中長線升浪亦不算完結。


長汽難吸引資金吸納


　　長城汽車(02333)公布截至去年12月31日止年度業績快報，純利按年增23.09%至82.79億人民幣，基本每股收益為0.91人民幣。曾永堅指暫時數據表現不過不失，但近期市場傾向以新能源車銷量評估汽車股，1月長汽新能源車銷量跑輸同行，資金未必願意大舉吸納，預期未來股價亦難有太突出表現。


賭收強勁復甦能否持續仍要觀望

 

　　行政長官李家超宣布，香港及內地將於下周一(6日)開始全面通關，包括所有口岸不設人數限制、不需預約、取消出入境前核酸檢測要求；通關概念之一的濠賭股目前已累積一定升幅，今早股價偏軟。曾永堅指如金沙(01928)及永利(01128)等外資賭股，去年10月至今已累升一倍有多，即使今日宣布全面通關，所有通關復常因素早已反映。儘管1月賭收大幅超出市場預期，但當中涉及農曆年因素，須觀望多兩至三個月，看看強勁復甦能否延續，屆時才真正有利依賴賭收的金沙及永利。


　　他指可以留意博彩業務比例較低的銀娛(00027)，因為澳門旅遊人數有望恢復，但對抵澳的內地遊客博彩意欲則有保留，認為賭收增長未能保證下，選擇銀娛較為有利，同時該股累積升幅較小。

 

銀娛周三升至56.75元一年半高位後出現整固。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

金沙上周四高見31.55元後回調，並呈圓頂雛形。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

長汽料去年多賺逾兩成，惟對股價未有太大刺激。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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