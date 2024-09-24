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中國救市 | 一文看通：「一行一局一會」重磅措施（懶人包）

24/09/2024

中國救市 | 一文看通：「一行一局一會」重磅措施（懶人包）

 

　　中國經濟下行，為挽救居民消費和樓市信心，中國「一行一局一會」今日傾巢而出，火力全開救市，送出降準、降息、降存量房貸利率、降二套房房貸最低首付比例等的政策組合拳；同時創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展、更提出研究平準基金。

 

中國救市 | 一文看通：「一行一局一會」重磅措施（懶人包）

 (左二至四)人行行長潘功勝、金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清今日在國新辦記者會宣布多項重磅政策。(網上圖片)


　　國新辦今日舉行新聞發布會，介紹金融支持經濟高品質發展，中國人民銀行、國家金融監管總局局、中國證監會聯合出席，公布重磅措施如下：

 

人民銀行

中國救市 | 一文看通：「一行一局一會」重磅措施（懶人包）

人行宣布將降準降息，以及降低存量房貸利率。(資料圖片)

 

＊近期將下調存款準備金率0.5個百分點；年底將視情況或進一步降準0.25-0.5個百分點

 

＊將降低政策利率(7天逆回購操作利率)0.2個百分點，從1.7%降至1.5%

 

＊降低存量房貸利率，預計平均降幅0.5個百分點左右；統一首套二套房貸最低首付比例，將全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%

 

＊將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持其通過資產質押從人行獲取流動性，首期操作規模5000億元人民幣，所獲資金只能用於投資股票市場

 

＊創設股票回購增持專項再貸款，首期額度3000億元人民幣

 

＊平準基金正在研究中

 

＊將此前創設的3000億元人民幣保障性住房再貸款中的人行資金支持比例由60%提高至100%

 

＊延長金融16條和經營性物業貸款兩項階段性政策文件的期限到2026年底

 

＊研究允許政策性銀行、商業銀行貸款支持有條件的企業市場化收購房企土地，盤活存量用地，緩解房企資金壓力

 

中證監：

中國救市 | 一文看通：「一行一局一會」重磅措施（懶人包）

存量房貸利率平均降幅料為0.5個百分點，料將惠及5000萬戶家庭。(資料圖片)

 

＊將制定推動中長期資金入市的指導意見，部署一系列支持中長期資金入市的安排

 

＊將發布促進併購重組措施，努力與各方面暢通私募股權創投基金募、投、管、退各環節

 

＊研究制定上市公司市值管理指引，將就該指引公開徵求意見

 

＊推動支持中央匯金公司加大增持力度、擴大投資範圍有關的安排

 

＊大力發展權益類公募基金，創設更多滿足老百姓需求的產品；優化權益類基金產品註冊，大力推動寬基類基金產品創新

 

＊支持上市公司圍繞戰略新興產業、未來產業等來進行併購重組，包括開展基於轉型升級等目標的跨行業併購

 

＊積極鼓勵上市公司加強產業整合。對上市公司之間的整合需求，將大幅簡化審核程序，也通過反向掛鈎等安排，鼓勵私募投資基金積極參與併購

 

＊要完善長錢長投的制度環境，提升長期資金權益投資的監管包容性，全面落實三年以上的長周期考核，完善全國社保基金投資政策

 

 

金融監管總局：

中國救市 | 一文看通：「一行一局一會」重磅措施（懶人包）

三大金監機構推出組合拳救市，股票市場大受提振，滬指收市漲4.2%。(資料圖片)

 

＊隨著銀行讓利力度不斷加大，利潤增速放緩，計劃對6家大型商業銀行增加核心一級資本，按照統籌推進，分期分批有序實施

 

＊將銀行系金融資產投資公司股權投資試點範圍擴至18個城市，適當放寬股權投資金額和限制，將表內股權投資佔比由4%提高到10%，投資單隻私募基金的佔比由20%提高到30%

 

＊三方面優化續貸政策，對續貸對象由原來的部分小微企業擴展至所有小微企業；將續貸政策階段性擴大至中型企業，期限暫定3年；調整風險分類標準，不因展期單獨下調風險分類

 

＊商業銀行已審批白名單超5700個，審批通過融資金額達到1.43萬億元人民幣，支持400多萬套住房如期交付

 

＊支持符合條件的保險機構設立私募證券投資基金，鼓勵引導保險資金開展長期權益投資；鼓勵理財公司、信托公司加強權益投資能力建設，發行更多長期限權益產品。

 

撰文：經濟通中國組

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