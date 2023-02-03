比亞迪績佳不敵股神再沽貨 跌至咩位買入較安全？

據港交所股權披露顯示，股神巴菲特再於1月27日沽比亞迪(01211)，為第8度披露減持，持股仍近13%。不過，踏入新一年，比亞迪好消息不斷，包括發盈喜料去年純利大增逾4倍，拓展海外市場亦有新進展，股價今年累計勁升逾三成，今日(3日)亦只輕微低開，但始終股價位處高位，收市最終跌近3%，不知跌至甚麼價位買入較安全呢？

(比亞迪網頁截圖)

巴郡披露再減持155.45萬股 累計減持三分一持股



由於沽貨穿越整數百分點，觸發申報門檻，巴菲特旗下投資旗艦巴郡再披露於1月27日減持比亞迪155.45萬股H股，每股平均作價226.32元，套現3.52億元，持股量由13.04%降至12.9%。這是今年以來巴菲特第二次披露減持，也是去年8月首次減持以來第8次出手，目前累計已減持約7322萬股，累計減持約三分一持股量。

值得一提，巴郡早於2008年以每股8元購入2.25億股比亞迪H股，佔總發行量20.49%。而過去8次減持行動，以去年11月沽得最急，合計3次跨越百分點而作披露，披露涉及股數逾1230萬股，套現近23.3億元，當時比亞迪股價正處過去一年低位，可說「要錢唔要貨」。

(iStock)

料去年純利大增逾4倍勝預期 拓展日本市場有進展



其實，比亞迪基本面完全沒問題，周三(1日)才公布今年1月銷量15.13萬輛，雖受春節假期干擾按月跌35.6%，但按年仍增長58.6%。公司又於周一(30日)發盈喜，預期去年營收將突破4200億元人民幣，純利介乎160億至170億元人民幣，大增4.25至4.58倍，勝市場預期。比亞迪去年以總銷量186.3萬輛，問鼎中國乘用車市場年度銷量冠軍，而早在去年上半年，就以64.14萬輛銷量超越特斯拉(Tesla)拿下全球新能源車銷量第一。年初又有消息稱，比亞迪創始人王傳福提出今年銷量要保300萬衝400萬輛，同比去年提升61%至115%。



另外，比亞迪還積極拓展海外市場，繼德國、英國、澳洲、巴西及泰國等後，最近又有新進展，據日本傳媒報道，比亞迪在日本啟動銷售乘用電動車，首款在日本銷售的汽車為SUV車型「ATTO3」，最快在3月交付。報道又引述集團日本公司社長東福寺厚樹表示，目前已有70個地點開店的時間表，且計劃2025年底前在日本開設100家店舖。雖然比亞迪已穩佔內地新能源車市場一哥地位，但未來必將面對更多新勢力挑戰，相信海外市場業務對其未來盈利增長會愈來愈重要。

溫鋼城：股神持貨多料年尾才沽清 跌至220元才值博



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，股神持貨多，現時仍持有比亞迪13%股份，比亞迪近期最高升至268元，但股神220多元已願意出貨，之前169元也肯賣，最高277元減持，意味現價賣出他也很滿意，雖每次沽貨只佔當日成交約一成，但會為投資者帶來心理壓力，這對比亞迪仍是緊箍咒。巴菲特講明要沽比亞迪買台積電，比亞迪估值確實貴，但相信與政治關係更大，巴菲特一向有大額捐款予美國民主黨。比亞迪基本面其實無問題，近期銷售數字不錯，上月雖按月下跌仍較出色，但沒理由和大股東對著幹，人家猛出貨你仍入貨，故高位不要追，應跌至低位才買。

溫鋼城又指，比亞迪升上全球銷售第一後進軍印度及日本市場，未來和Tesla的競爭恐更白熱化，股價要回落至220元才值博，事實上比亞迪最低曾見165元，220元已不算很低。股神持股料最快到今年尾才消化完，但比亞迪始終是好股，如於較低位買入可先沽一半，股神持股如跌至7%可再買入。

熊麗萍：短線可先減持 羅國森：市盈率比Tesla吸引

另駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指，新能源車股股價上落較大，若要選擇，基本面上仍是比亞迪較佳，它既維持一哥地位，又陸續推出旗下「仰望」品牌的高檔次車款，而其垂直生產鏈(包括刀片電池)亦令其有本身競爭優勢，遠遠拋離其他新能源車企。但股價近日受到其在日本推出電動車刺激，加上Tesla股價今年已回升四成，比亞迪近日股價升至最高268元，料需消化，而股神繼續減持令投資者入市亦較審慎，短線可先套利或減持。

經濟通通訊社資深分析員羅國森則指，比亞迪剛公布了1月新能源汽車產銷量，增長都是六成多，如果今年盈利也增長六成，以昨日(2日)股價262元計，比亞迪市盈率大約為24.3至26.2倍，比起Tesla大約45倍有一定吸引力。相信今年比亞迪股價仍偏強，但未必能突破去年6月的333元左右高位，因業績基數已擴大不少，加上競爭愈來愈激烈，而巴菲特手上仍持有大量比亞迪股份，絕對可以壓住比亞迪股價。

比亞迪今日收市跌2.75%收報254.8元，成交21.31億元。其他新能源車股亦普遍下跌，理想汽車(02015)跌3.97%報101.7元，小鵬汽車(09868)跌2.21%報42.05元，蔚來(09866)跌1.41%報91元，零跑汽車(09863)跌1.23%報28.15元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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