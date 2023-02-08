百勝中國業績對辦獲大行祝福 現價追入值博？

經營肯德基及必勝客的百勝中國(09987)公布上季及去年全年業績，上季少賺近九成，但經調整純利大升3.7倍，末期息略為增至13美仙，且受惠內地放寬防疫，加上今年春節較去年早，集團上月銷售已見回升。績後百勝中國亦獲大行唱好，指其上季業績勝預期，今日(8日)股價最多升逾3%，表現好過大部分內地餐飲股，不知可否現價追入呢？

(百勝中國網頁截圖)

上季經調整純利升3.7倍 受惠內地放寬防疫上月銷售回升



百勝中國公布截至2022年12月底止第四季未經審核業績，期內淨利潤5300萬美元，按年下跌88.8%，每股盈利13美仙；經調整淨利潤5200萬美元，按年大升3.73倍；擬派末期息13美仙，上年同期派12美仙；收入20.88億美元跌8.9%，經營利潤4100萬美元跌93.5%。不計及外幣換算影響，系統銷售額按年下降4%，其中肯德基和必勝客分別下降1%和6%，同店銷售額較去年同期下降4%，其中肯德基和必勝客分別下降3%和8%。餐廳利潤率為10.4%，去年同期為7.5%。另截至2022年12月底止全年收入95.69億美元跌2.9%，經營利潤6.29億美元跌54.6%，淨利潤4.42億美元減少55.4%，每股盈利1.05美元。截至去年底，門店總數達12947家，全年淨新增1159家門店。



集團解釋，中國新冠疫情10月和11月從零星散發迅速發展為區域性暴發，導致相關防疫措施和封控管理進一步收緊，期間集團暫時停業或只提供外賣和外帶服務的門店數量不斷增加，在11月下旬達到4300家的峰值。由於全國感染病例激增，集團餐廳出現人員短缺，導致12月平均超過1300家門店暫時停業或只提供有限的服務。及後餐廳逐步恢復正常運營，以及今年春節假期較去年更早，又恰逢疫情防控措施的調整，集團1月的銷售實現環比上升。較去年同期，今年春節假期總體門店同店銷售實現中個位數同比增長，但仍低於2019年的水平。

百勝中國：今年最多淨新增1300新店 仍有12億美元用於回購



百勝中國首席財務官楊家威表示，去年第四季採取行動以維持運營，抓住非堂食需求、管理成本，並提升運營效率。在同店銷售額承壓的情況下仍提升了盈利能力。此外，集團第四季淨新增538家門店，創下新紀錄，並同時保持健康的新店回報率。疫情防控政策的優化和春節期間的銷售表現使集團備受鼓舞，但由於多變的新冠疫情及宏觀經濟的不確定性，真正考驗將是假期後的銷售走勢和經濟的復甦情況。集團今年重點是提振銷售，同時預計在2023年淨新增1100至1300家新店，並繼續投資科技和基礎設施建設。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，儘管遭受疫情嚴重衝擊，上季集團仍守住餐廳利潤率並實現可觀經營利潤。進入2023年，集團春節期間表現出積極發展勢頭，並精心規劃了餐廳員工和騎手資源以確保良好運營，充分滿足消費者需求。有韌性的運營將使集團無論在順境或逆境中均能脫穎而出，將持續把百勝中國打造成一家更具韌性、盈利能力和成長性的公司。



此外，去年第四季，集團以總計5200萬元回購了約120萬股普通股，每股均價44.13美元。截至去年12月31日，公司仍有約12億美元的回購授權可用於未來股票回購。

高盛：百勝中國上季業績勝預期 予目標價563元

高盛發表最新報告指，百勝中國去年第四季業績優於預期，撇除外匯變動，銷售及持續經營利潤分別按年升2%及189%，餐廳利潤率則為10.4%。集團業績表現穩健，再次證明其有強大的執行力及靈活的商業模式，其中肯德基的銷售額和同店銷售優於該行預期，利潤率也有提高，維持「買入」評級，目標價563元。大摩則將百勝中國目標價由548.01元升至549.4元，維持「增持」評級。



另富瑞上周發表報告指，對百勝中國執行力有信心，將今明兩年每股盈利預測由1.34及1.93美元升至1.67及2.08美元，但近期股價走強已反映業務復甦因素，故將評級由「買入」降至「持有」，目標價則從447.4元上調至497.9元。





熊麗萍：業績交足功課料可升破500元 惟現價不宜追入

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，百勝中國在中概股中表現算不錯，就算大市正消化復常概念，其股價調整不多且再回升，業績亦算交足功課。集團主要做食肆生意，多個為人熟悉的品牌遍布各省市，如經濟復甦尤其疫情過去，其受惠程度較大，有貨可繼續持有，在業績支撐下升破前高位500元機會大，惟無貨現價不宜追入。

高盛看好內地餐飲業同店銷售持續復甦 喜好百勝中國九毛九

另外，高盛早前就內地餐飲股發表報告，指出由於內地經濟重開較預期早，內地餐飲業的同店銷售將會持續復甦，料今年上半年、下半年及明年的同店銷售分別回復至疫前80%、90%及95%，故將百勝中國、九毛九(09922)、海底撈(06862)、呷哺呷哺(00520)、海倫司(09869)、奈雪的茶(02150)等2023至2024年盈利預測均上調132%。在內地餐飲股中喜好百勝中國及九毛九，百勝中國目標價由494元升至563元，九毛九由22元升至27.9元，均維持「買入」評級。另將呷哺呷哺目標價由7元升至10元，評級由「中性」升至「買入」。

百勝中國半日升1.57%收報478元，連升兩日，累升5.1%。其他內地餐飲股表現各異，海底撈跌1.51%報19.54元，九毛九跌0.62%報19.14元，呷哺呷哺升0.4%報7.62元，海倫司跌2.47%報13.44元，奈雪的茶升1.3%報6.23元，頤海國際(01579)跌0.19%報26元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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