《午市前瞻》專家指恒指19600不能失 美團勢弱惟可分段吸納

恒生指數半日收報20014，跌520點或2.53%，主板成交644.88億元。恒生中國企業指數報6712，跌200點或2.9%。恒生科技指數報3967，跌155點或3.77%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報348元，跌9元或2.52%，成交38.6億元；美團收報131.5元，跌6.4元或4.64%，成交28.24億元；阿里巴巴-SW收報85.65元，跌2.95元或3.33%，成交23.34億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(網上截圖)





溫鋼城：兩會扶持政策憧憬落空



恒指今日低開277點，報20256。早段科技及內房受壓，京東(09618)、美團等重磅科技股沽壓較大，拖低恒指表現，跌幅曾擴至500點。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地首2個月進出口數據雙雙下降，其中出口減少6.8%，而進口亦減少10.2%，反映內地需求不大，經濟狀況未復元。而且，國務院進行大改革，包括組建國家金融監督管理總局，不再保留中國銀行保險監督管理委員會，突然有如此大幅變動，某程度提高市場對政策風險的憂慮。他續指，暫時未見兩會有具體的扶持政策，讓市場憧憬落空，疊加鮑威爾「放鷹」、北水淨流出等因素，導致恒指今早走勢偏淡。



溫鋼城提到，恒指上日曾升逾200點，午後卻曾倒跌逾100點，最後高開低收，今日更加裂口下跌，短線料會繼續調整，下個重要關口為19600。



騰訊派美團股份死線將至



科技股之中，美團上日跌3.5%，是拖累恒指由升轉跌的主要股票。今日沽壓未止，早段曾跌逾4%，並曾跌穿1月低位132.1元。事實上，美團上日的賣空金額達8.16億元，佔成交金額的17.39%。



溫鋼城認為，美團股價近日持續受壓，或與騰訊(00700)即將派發公司的股份有關。騰訊於去年11月宣布再次啟動實物派息，股東每持有10股騰訊，可獲派1股美團B股作為特別中期股息，合共派發9.58億股美團，派發日期為3月24日。



部署方面，溫鋼城指暫時未見有對美團極為不利的消息，相信騰訊派貨陰霾過去後，股價走勢有所好轉。投資者可於現價及120元分段吸納，去年10月低位112.8元都失守則止蝕離場。

美團股價日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

