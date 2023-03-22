【虛幣世界】比特幣反彈28000美元之上，市場料加息四份一厘
22/03/2023
美國聯邦儲備委員會的聯邦公開市場委員會(FOMC) 開始為期兩天的貨幣政策會議，以決定是否再次提高利率，市場預計加息約四分一厘，CME FedWatch 工具目前顯示，超過87%的交易員預測周三將加息25個基點 (bps)，這會將聯邦基金目標利率區間設定在4.75%至5%之間。
比特幣則走勢反彈至28000美元之上，Oanda高級市場分析師愛德華莫亞在周二的一份報告表示，市場對美聯儲幾乎完成緊縮政策的樂觀情緒正在上漲，這將有助於防止金融穩定問題失控。而比特幣在過去7天裏飆升了15%以上，今年迄今飆升了69%。
Galaxy Research的一份報告指出，在風險調整的基礎上，比特幣表現優於一系列證券、指數和商品資產，是2023年表現最好的資產。
《經濟通》數據顯示，比特幣現報27982.38元，跌0.45%(24小時比較．下同)；以太幣現報1784.89元，跌0.91%；艾達幣報0.3684元，跌0.3684%；瑞波幣報0.4601，跌2.02%。
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名