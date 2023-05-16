《午市前瞻》大市觀望騰訊阿里業績 京東上升動力視乎大市表現

恒生指數半日收報20049，升78點或0.39%，主板成交411.95億元。恒生中國企業指數報6810，升30點或0.45%。恒生科技指數報3974，升49點或1.25%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及建設銀行(00939);騰訊控股收報344.8元，升3.8元或1.11%，成交23.23億元;美團收報138.7元，升2.4元或1.76%，成交15.04億元;建設銀行收報5.37元，跌0.02元或0.37%，成交10.89億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及建設銀行。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報86.2元，升0.75元或0.88%，成交10.46億元。

(京東集團網頁截圖)

張智威：不明朗因素消除前難有突破



隔晚美股中概股大升，恒指今早高開212點，惜市場資金始終審慎，開市後即見回吐壓力，半日升幅收窄至不足100點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，近期市場關注美國債務上限談判，同時阿里(09988)及騰訊(00700)兩大重磅科技股將於周內公布業績，暫時未知會否好過預期，好淡雙方皆不敢輕舉妄動，故昨日大市跌得太低即見支持，但上升動力又不太強，目前大市方向仍然待變，短線於19600至20300上落居多。



阿里、騰訊績前料有炒作



隔晚美股中概股造好，其中京東(09618)美股升超過6%，帶動港股半日升超過4%。張智威指早前不少科技股跌得太多，因為市場早前專注於炒作「中特估」，但現時中特估回調，故資金便回流過殘科技股。但他指，京東走勢仍視乎大市氣氛而定，若大市升幅受限，京東亦難有作為；即使短期不會再下試130元水平，但向上亦會有一定阻力，要等上述不明朗因素過後才有望向上突破。



至於阿里和騰訊，張智威認為績前市場傾向樂觀，會有一定資金流入，看好騰訊短線上試350元，阿里則可先挑戰90元。另外，張智威亦推介可以留意國企內房股，早前受板塊表現拖累向下，但潤地(01109)及中海外(00688)等國企內房股銷售良好，有望見底回升。





京東4月下旬低見131.6元後回穩，近日呈雙底反彈形態。(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文： 經濟通通訊社市場組



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