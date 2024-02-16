恒生指數 | 港股乾升，恒指漲411點，藥明生物飆近13%

港股乾升，恒生指數報16355，升411點或升2.6%，主板成交近405億元。國企指數報5566，升155點或升2.9%。恒生科技指數報3350，升127點或升3.9%。

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即月期指新報16385，升400點，高水29點。即月國指期貨報5578，升156點，高水11點。即月科指期貨新報3356，升124點，高水6點。



藥明生物(02269)現價升12.7%，報17.38元，該股成交約3638萬股，涉資5.99億元，盤中高見17.54元，最低見15.02元；龍湖(00960)升9.5%，報9.32元；新奧能源(02688)升8.9%，報57.75元；潤啤(00291)升7.6%，報31.2元。



另外，華潤萬象生活(01209)現價升7.3%，報22.75元，該股成交約126萬股，涉資2768萬元，盤中高見22.8元，最低見21.2元；信義玻璃(00868)升7.1%，報7.2元；蒙牛乳業(02319)升7%，報19.26元；碧桂園服務(06098)升7.5%，報6.01元。

撰文:經濟通市場組

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