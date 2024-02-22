《午市前瞻》恒指短期勢破萬七 滙控難大跌惟升幅有限 恒生難升

恒生指數半日報16528，升24點或0.2%，主板成交逾486億元。恒生中國企業指數報5672，升29點或0.5%。恒生科技指數報3342，跌9點或0.3%。



恒指三大成交股份依次為滙控(00005)、騰訊(00700)及阿里(09988)；滙控收報59.45元，跌0.8元或1.3%，成交17.23億元；騰訊收報288.8元，無升跌，升0元或0%，成交15.1億元；阿里收報73.9元，升1元或1.4%，成交14.54億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油(00883)；中海油收報15.96元，升0.58元或3.8%，成交14.27億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報77.55元，升0.55元或0.7%，成交11.75億元。

(滙豐銀行網頁截圖)

黃偉豪：北水流入明顯轉趨積極

恒指昨日最多升超過500點，逼近100天線水平，收市前升幅收窄，今早恒指於16500水平爭持。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指短期內上破17000大關機會較大，因農曆新年假期過後，市況明顯逆轉，恒指轉升之餘，北水流入港股亦轉趨積極，資金充足。他亦強調一點，今趟恒指升破50天線的走勢與過去並不相同，9天RSI在恒指衝破50天線後仍持續向上，反映升市下有資金主動追捧，短線有利恒指挑戰高位。



黃偉豪分析，現時市場繼續炒作中央政策，同時憧憬3月初兩會前後會再有利好消息出台，短期內資金有望繼續活躍。



滙控對交行撥備令市場意外 短期難再登頂



滙控(00005)昨日中午休市期間公布去年第三季及全年業績，雖然全年列帳基準稅前盈利增78%，同時宣派末期息31美仙，但單計第四季列帳基準除稅前盈利按年大跌80%。滙控股價在午市時段倒跌，收市急跌近4%。今早沽壓持續，低開2%及跌近250天線，但早盤有資金進場撈底，半日跌幅收窄至約1%。黃偉豪指，滙控今早自低位反彈，主要由於已累積較大跌幅，股價跌穿60元吸引投機資金博短線反彈，帶動股價今早回升。他指，滙控前景未受影響，但中短期內要重返65元高位有較大難度。

黃偉豪解釋，滙控第四季業績著實令市場意外和失望，尤其期內增添對交行(03328)的30億美元減值準備最令市場錯愕，因過去交行表現較差都未有增加撥備，但今次即新增30億美元，令業績表現轉差，加上今次滙控宣布的回購規模與派息都未及市場預期，勢加劇股份的短中線沽壓。



他認為，股價短線難免會試穿250天線，但亦未至於會繼續探底，始終全年業績整體表現並非太差，只是部分略遜預期，幾個主要估值指標如派息、回購等都有，預料股價後市將於低位整固。

恒生長跌後反彈 受本地經濟影響難大升



恒生(00011)亦於昨日公布全年業績，純利多賺58%至178.48億元，末期息派3.2元，全年股息合共派6.5元，按年增58%。績後恒生股價與滙控有天壤之別，升超過9%，自去年8月以來首度突破100天線，今早繼續有資金追捧。黃偉豪解釋，主要因為市場對滙控有較大期望，但對恒生期望不大，故恒生業績後好過預期便帶來較大追捧動力，過去數月恒生已累積巨大跌幅，變相亦吸引資金撈底。



但他認為，恒生業務範圍較滙控為細，只專注中港業務容易受本地經濟影響，故以投資角度而言寧願關注滙控，料恒生短線反彈後難有長線資金持續支持。

滙控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

恒生銀行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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