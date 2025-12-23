資源價格｜金價明年目標上望咩水平？
23/12/2025
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
立即去片：https://youtu.be/1TXPP5PLBpw
【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票
23/12/2025
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
立即去片：https://youtu.be/1TXPP5PLBpw
【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票
更多財經熱話
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
延伸閱讀
23/12/2025 15:22 《異動股》快手仍跌4%，直播功能逐步復常強調嚴守合規底線
23/12/2025 13:24 《異動股》滔搏重挫近8%穿250天線，上季銷售高單位數百分比下跌
23/12/2025 12:45 《午市前瞻》提振消費加持料明年開局穩中向好，國泰股價高水要買宜吼低
23/12/2025 12:08 恒指半日升47點報25848，石藥炒高內銀內險見升，快手惹禍領跌
23/12/2025 11:15 【回顧展望－樓市轉勢】樓市終見轉勢曙光，「北水」熱潮再現，明年料租價齊漲樓價最牛看升15%
23/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２５億元，買中芯沽中移動
23/12/2025 08:51 【大行炒Ｄ乜】中金升海底撈目標，普拉達遭麥格理降目標但維持…
23/12/2025 11:40 《財資快訊》美電軟報７﹒７７７０，隔夜拆息較上日升４３基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 15:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 15:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2025 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N