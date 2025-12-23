  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

資源價格｜金價明年目標上望咩水平？

23/12/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/1TXPP5PLBpw

 

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

64.000

異動股

02828

恒生中國企業

91.320

異動股

00322

康師傅控股

12.340

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.050
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.300
  • 00322 康師傅控股
  • 12.330
  • 02396 華芢生物－Ｂ
  • 23.260
  • 02899 紫金礦業
  • 34.580
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 8.850
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 426.000
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 48.180
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.240
  • 目標︰$29.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 603.000
  • 00005 滙豐控股
  • 121.700
  • 00981 中芯國際
  • 68.450
  • 01347 華虹半導體
  • 70.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 147.500
報章貼士
  • 01818 招金礦業
  • 32.900
  • 目標︰$38.00
  • 00425 敏實集團
  • 31.100
  • 目標︰$40.00
  • 09636 九方智投（一百）
  • 50.750
  • 目標︰$60.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/12/2025 15:22  《異動股》快手仍跌4%，直播功能逐步復常強調嚴守合規底線

23/12/2025 13:24  《異動股》滔搏重挫近8%穿250天線，上季銷售高單位數百分比下跌

23/12/2025 12:45  《午市前瞻》提振消費加持料明年開局穩中向好，國泰股價高水要買宜吼低

23/12/2025 12:08  恒指半日升47點報25848，石藥炒高內銀內險見升，快手惹禍領跌

23/12/2025 11:15  【回顧展望－樓市轉勢】樓市終見轉勢曙光，「北水」熱潮再現，明年料租價齊漲樓價最牛看升15%

23/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２５億元，買中芯沽中移動

23/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】中金升海底撈目標，普拉達遭麥格理降目標但維持…

23/12/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７０，隔夜拆息較上日升４３基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

港股國產 GPU 第一股！壁仞科技招股進行中，港股AI賽道迎新標的新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 新手機即將發布兼密密回購，股價照跌未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 提振消費加持料明年開局穩中向好 國泰股價高水要買宜吼低新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

45歲張栢芝傳身家10億，豁達立遺囑並準備遺照壽衣新文章
人氣文章

購物兵團

THE MONSTERS十周年巡展香港站 必搶Labubu限定禮盒充電器
人氣文章

玩樂假期

北上玩樂︱WeChat Pay HK深圳商場免費換「鮑師傅」美食＋南頭古城送$88優惠券
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

感謝Rob Reiner，給了我們最美好的Meg Ryan
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

李小龍誕辰85周年：從富藝斯拍賣，看《李小龍》上官小寶筆尖上的龍影
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
臨終遺願｜伯伯臨終前想見愛犬，將軍澳醫院跨部門協助完成心願
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 15:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 15:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2025 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向23/12/2025
港股國產 GPU 第一股！壁仞科技招股進行中，港股AI賽道迎新標的
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋

23/12/2025 09:15

大國博弈

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區