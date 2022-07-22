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【FOCUS】加息半厘難救弱歐元　意大利或成火藥桶

22/07/2022

　　十年一輪迴。2012年放手一搏(Whatever it takes)成功拯救歐元的「超級馬里奧(Mario Draghi)」，最終未能復興意大利，周四(21日)正式掛印總理。同日，他在歐洲央行的繼任者拉加德(Christine Lagarde)亦放手一搏，祭出11年來首次加息，惟50基點的超預期加幅，提振歐元效果僅曇花一現，而意大利或成火藥桶。
　


多重逆風，加息周期難見


　
　　通脹怪獸窮追不捨，繼聯儲主席鮑威爾5月「未積極考慮加息75點」遭打臉後，歐央6月預告「打算7月加息25點」的貨幣政策聲明，再淪信用破產--憑藉啟動反碎片化的「傳導保護工具(TPI)」換取鴿派妥協，歐央最終宣布提高關鍵利率50基點，一舉告別持續8年的負存款利率，令市場大跌眼鏡。

 

 

 

 


　　上一次加息50基點已是2000年6月，換言之，今次動作為逾22年最激進，較早時兌美元觸及平價的歐元聞聲急彈至1.0276，兩年期德債收益率一度企上0.77%。

 


　　但拉加德直指歐央正面對多重逆風，包括歐元區經濟正步入急劇放緩、嚴重滯脹衝擊超出控制範圍、意大利政治危機、俄羅斯能源供應可能中斷等，故利率進一步正常化進程不會提供前瞻指引，而將採用逐次會議(meeting-by-meeting)的利率決策方式。此似暗示歐洲難見加息周期，甚至恐重蹈2011年4月「加息兩次後就減息」的覆輒，歐元掉頭跌穿1.02。


　
TPI=To Protect Italy？


　
　　拉加德放手一搏，在聯儲下周宣布再加息75基點前搶下「通脹鬥士」光環，但同時揭盅的被戲稱為「To Protect Italy」的TPI工具，又盡顯其鴿派底色，以及意大利這個歐洲第三大經濟體風雨飄搖。

 


　　全稱為Transmission Protection Instrument的TPI工具，簡而言之，即是新的買債工具，主要標的為剩餘期限1至10年的公共部門證券，目標是對抗無端的(unwarranted)、無序的(disorderly)市場調整。或許是為了釋除公眾對「一邊加息、一邊泵水」的疑慮，歐央對TPI設下重重門檻，包括相關政府需遵守歐盟財政規則、沒有嚴重的宏觀經濟失衡等。意大利與德國十年期國債的風險利差不降反升，擴大至230個基點。

 

 

 

 


　　就在加息和TPI揭盅的當天，雄心勃勃想復興意大利經濟的德拉吉，因遭聯合政府盟友杯葛而黯然辭任總理。預料9月25日舉行的提前大選，或由極右翼「意大利兄弟會」勝出，而該黨的女領袖Giorgia Meloni被視作「意大利的勒龐」，主張將意大利法律置於歐洲法律之上。

 


　　更令歐盟頭痛的，或許是意大利這個第三大的經濟體的人口趨勢，研究顯示，該國15-64歲的勞動人口到2025年的負增長程度將更甚日本。

 

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