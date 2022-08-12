【FOCUS】人口推算淪鏡花水月 負增長需搶「人才紅利」

香港人口2022年增至「765萬」的預測，已成鏡花水月；2041年「810.8萬見頂」，又會否有奇跡發生？自1997年以來錄得最多的11.3萬居民淨移出，疊加逾2.6萬人口自然減少－－政府統計處最新數據顯示，全港人口跌穿730萬關，重回2015年的729萬水平，而此並非孤例。





跌穿700萬非天方夜譚？





從2008年底至今，琅琅上口的「七百萬」香港人的叫法，會否需要改口？若按2020年中、2021年中、2022年中，居民淨移出分別為4.91萬、6.92萬、11.32萬，以及人口自然增長分別為600、-1.18萬、-2.65萬的態勢，從最新的729.16萬跌穿700萬，恐並非天方夜譚。



此似乎跟政府統計處2020年9月發布的人口推算有出入，當時報告預計，居港人口2022年突破765萬、2026年突破780萬、2030年突破790萬、2034年突破800萬、2041年810.8萬觸頂。



政府的解讀是，香港作為國際城市，人口流動性一直很高，而淨遷移就涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等目的進出香港的流動；同時，出生數字大跌可能受新冠疫情影響，而隨著人口高齡化，死亡人數過去5年皆錄漸升。





少子老齡化將成為常態





港府似極力回避「移民潮」的說法，但人口負增長並非孤例。日本總務省本周亦公布截止今年1月1日數據，日本人口錄連續13年負增長，主因是出生及死亡人數分別創新低及新高，其中東京都市圈的人口錄26年來首降。



而在中國內地，中共黨刊《求是》雜誌8月號刊登國家衛健委文章，明確稱「十四五」（2021-2025年）期間中國人口將進入負增長階段，少子老齡化將成為常態，2035年前後將進入重度老齡化階段(60歲以上人口超三成)。聯合國7月發布的《世界人口展望2022》報告就預計，中國最早在2023年出現人口負增長，到2050年將減少1.09億。



人口負增長不單衝擊澳優(配方奶生產商)、好孩子(嬰兒車生產商)、愛英仕(紙尿褲生產商)的上半年業績，更因佐證房地產繁榮長周期已現拐點，對中國經濟增長模式乃至地方財政、財富配置、金融業、養老業等產生深遠影響。

香港、內地如何應對挑戰？「人口紅利」是時候轉向「人才紅利」。

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