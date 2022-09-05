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【FOCUS】卓慧思今晚料拜相　英鎊成另類溫度計

05/09/2022

　　命運天注定？7歲時就曾在學校扮演「戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)」一角，現年47歲的英國外相卓慧思(Liz Truss)，能否成為第三位入主唐寧街10號的女性，謎底將於本港時間周一(5日)晚7時半揭盅。

 


　　面對雙位數通脹、工潮此起彼落、股匯疲不能興、北愛僵局死限……千頭萬緒，主打「新戴卓爾主義」減稅牌的卓慧思，恐隨時淪為短命首相。



若當選一周內宣布能源帳單對策



　　誰是「醜聞之王」BoJo的繼任者？多間博彩公司賠率顯示，外相卓慧思將在約16萬名保守黨黨員投票中，穩勝前財相辛偉誠，於周二(6日)正式成為英國新首相。

 


　　儘管有從「留歐派」搖身一變「脫歐派」的轉軚記錄，減稅承諾被對手指摘為「童話般的經濟學」，似乎都無礙卓慧思被報紙頭條直接稱作「PM in waiting」。

 

 

 (Liz Truss Twitter)

 

 


　　她周日(4日)最新承諾，一旦周二成為首相，將在一周內宣布如何處理能源帳單和長期供應；坊間預期，計劃或包括在冬天凍結天然氣費及電費，以及重啟水力壓裂開採頁岩氣、核能和北海石油。

 


　　而卓慧思最關鍵的政綱，就是模仿她的偶像戴卓爾夫人般減稅，包括取消4月實施的國民保險金費率1.25%上調、取消計劃明年實施的公司稅上調、承諾不增加任何新稅項(包括向能源公司徵收暴利稅)。



模仿戴卓爾夫人，營造重振希望

 


　　此舉被視作取悅年長、富裕的保守黨黨員，有測算就指，取消國民保險金費率上調，將令最高收入者年省多達1800英鎊，但最低收入者僅受益7英鎊。減稅還引發恐令通脹火上澆油的爭議，辛偉誠就主張，永久性減稅應等到通脹緩和之後，他甚至指，卓慧思「用國家信用卡搶糖」。

 


　　不過，卓慧思幾乎肯定能贏得首相寶座，似乎跟她衣著打扮極盡模仿戴卓爾夫人，從而營造出一種重振英國的希望有關。跟辛偉誠對通脹保持清醒謹慎相比，卓慧思強調，英國過去曾經歷過更糟糕的事，我們有態度和精神來度過難關。

 

 

  (Liz Truss Twitter)

 


　　此外，她就廢除部分北愛議定書對歐盟極盡強硬，又宣稱，最遲在2030年將英國的國防開支增加到GDP的3%，「以確保英國成為反對俄羅斯等獨裁政權的主導力量」，亦似有當年戴卓爾夫人決定興師福克蘭群島之風。



僅12%英人看好，留意1.1413支持



　　鑑於74%的英國人將「生活成本上升」列為新首相最應關注議題，遠高於排名第二的「經濟」，卓慧思津津樂道的改變英國經濟十年大計，以及凍結冬季能源賬單的成本隨時以千億英鎊計，民調顯示，僅12%英國人看好其當選後表現，多達52%預期表現蹩脚甚至極度差劣，恐意味其隨時淪為短命首相。

 


　　持續弱勢的英鎊同樣呈現不詳預兆，勞力士就宣布因應匯率貶值，本月起上調在英國銷售的手錶均價5%。倘若卓慧思今晚真的勝出，英鎊兌美元會否考驗2020年3月低點1.1413的支持，或是其仕途前景的另類溫度計。

 

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