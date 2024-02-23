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2024「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」《活得易》多重購物獎賞

23/02/2024

 

 

由荷花集團舉辦的「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」，一連3日(2024年2月23日至25日) 於香港會議展覽中心新翼Hall 3B舉行。 活得易益生菌產品繼去年獲受高度評價，今年再度參加BB展與大家見面，為您和BB帶來一系列的驚喜禮遇。

BB展多重賞 全線產品7折起
今年BB春季購物節，活得易將推出多項會場限定優惠，回饋入場人士。踏入春天濕寒時節須關注BB的健康體質，增強免疫系統更是維持健康的首要任務，尤其BB的免疫系統尚未發展成熟，更需要及早建立健康腸道微生態並提升免疫力。來自瑞典的活得易益生菌，選用專利洛德因乳酸桿菌DSM17938，具258項國際臨床報告驗證及清晰標明菌種和菌量，連醫生也推薦選用的品牌將會來到展覽，其中對抗BB濕敏問題的「活得益生菌維D滴劑」及有效舒緩胃部不適的「活得易健胃益生菌」亦設有會場限定優惠，顧客凡於展覽期間，購買任何正價產品均可獲享8折優惠，購買4盒或以上，更可享正價7折優惠。

會場限定優惠低至4折
為了回饋大家多年來的支持，活得易在展會期間將推出多重限定優惠，今年展覽顧客可以超抵優惠價購買以下活得易產品及日本命力產品，每日數量有限，售完即止。

 *產品 (數量有限，售完即止)

優惠價(原價)

活得易益生菌滴劑

$88 ($218)

活得易益生菌維D滴劑

$108 ($268)

活得易健胃益生菌

$108 ($268)

極品姬松茸

$288 ($750)

清の螺旋藻

$228 ($448)

*產品為指定批次

除全線產品低至7折外，親臨展覽的顧客亦可享有多買多賞優惠包括 (數量有限，送完即止)：
凡購物滿 $2,000即免費獲贈BioGaia收納盒乙件 (價值：$88)；
凡購物滿 $5,000即免費獲贈西松屋全棉高密度無螢光紗巾2包及BioGaia收納盒乙件 (價值：$188)；
凡購物滿 $10,000即免費獲贈BioGaia 嬰兒包巾乙包及BioGaia收納盒乙件 (價值：$788)

相關活得易產品及健鈣易產品：

 

活得易益生菌咀嚼片(檸檬 / 士多啤梨味)

     

 

活得易益生菌是人體原生的益生菌，能促進正常微生物群生長及抑制致病菌，改善腸道好壞菌比例，快速構建腸道微生態平衡，有效提升免疫力及減少染病機會。功效及安全性受到臨床實證肯定，有效改善偶發性排便困難、腹瀉及常見腸胃不適。

 

活得易益生菌滴劑

 

 

活得易益生菌滴劑含有一億活性洛德因乳酸桿菌 DSM 17938 (L. reuteri DSM 17938)，提取自母乳，人體親和配方有助提升BB腸道益菌數量，增強免疫力，紓緩腸絞痛問題，改善消化和排便。

 

活得易益生菌維D滴劑

 

 

活得易益生菌維D滴劑能有效平衡自身免疫系統，對抗濕敏。有別於一般益生菌產品，活得易益生菌維D滴劑添加了維他命D，每五滴都含有400IU維他命D，滿足BB一日所需，有助強化嬰幼兒免疫力之餘，亦有助改善及預防皮膚痕癢，更有效針對濕敏問題。

 

活得易濕敏免疫+D3益生菌

 

活得易濕敏免疫+D3益生菌採用全球專利益生菌L.reuteri DSM 17938,添加維他命D3,有效調節免疫系統及製造抗菌劑 Reuterin,增強免疫力,預防腸道及呼吸道感染。活得易濕敏免疫+D3益生菌具有抗炎及免疫調節功效,並透過平衡腸道微生態,預防及紓緩濕敏、呼吸道及食物敏感等症狀。

 

活得易健胃益生菌

 

 

活得易健胃益生菌採用全球專利菌種GastrusTM (1億洛德因乳酸菌DSM17938 1億洛德因乳酸菌 ATCC PTA 6475)。全球專利配方有效抑制幽門惡菌，調節腸胃蠕動，針對改善胃痛、胃酸過多、胃脹等胃部不適症狀。

 

健鈣易 (成人及孕婦配方

健鈣易 (成人及孕婦配方) 採用天然紅海藻鈣和鎂，蘊含72 種天然礦物，配合維他命D3，更易消化吸收，改善骨質密度和活動能力。星級配方添加高活性鐵質和天然益生元，有效預防缺鐵及改善腸胃健康。

 

 


官方網站：http://www.reuteri.com.hk/
Facebook專頁：https://www.facebook.com/reuteri.com.hk

銷售地點：香港、澳門全線屈臣氏獨家發售，詳情請向屈臣氏藥劑師查詢
日本命力旗艦店：香港尖沙咀廣東道30號新港中心1座16樓1601室
日本命力概念店：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9樓913號舖

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