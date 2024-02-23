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自由行| 旅遊酒店業界：若擴大自由行城市，香港有足夠接待力

23/02/2024

．國家移民管理局公布，國務院批准增加陝西西安和山東青島，為內地赴港澳個人遊城市

香港酒店業聯會總幹事徐英偉在電台節目表示，有更多便利內地旅客來港的措施，對香港旅遊業一定是好事

．新措施再次反映國家主席習近平對香港的關心及支持

 

 

 

　　香港酒店業聯會總幹事徐英偉在電台節目表示，有更多便利內地旅客來港的措施，包括增加自由行城市，對香港旅遊業一定是好事。

 

市場憧憬內地很快會公布擴大自由行城市措施。香港酒店業聯會總幹事徐英偉在電台節目表示，有更多便利內地旅客來港的措施，包括增加自由行城市，對香港旅遊業一定是好事。

 

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建議多做一程多站旅遊安排



　　徐英偉指出，現在很多內地的二，三線城市，其實有很高的消費力，香港可以分階段慢慢開放。他又提到，香港可以嘗試多做一程多站旅遊安排，串連不同的文化體育等元素配合，吸引遊客，而問題在於如何規劃及重新包裝宣傳。


　　徐英偉指，香港的酒店全年無休，未來亦會有多間大型酒店落成，香港有足夠的酒店房間接待旅客。他期待政府盡快公布旅遊發展藍圖2.0，列出全年活動的名單，有利業界配合，做好針對性宣傳及整體規劃。



很多內地下線城市有高消費力



　　另外，旅遊促進會總幹事崔定邦表示，若擴大自由行城市，旅遊業都一定有足夠的接待能力。交通運力方面，部份往返香港和內地的直航航班在疫情期間停飛，但現時已陸續恢復營運；加上高鐵亦仍有增加班次的空間。


　　對於有意見擔心水貨客會再現，崔定邦稱，現時內地居民已經可以網購香港貨物，完全沒需要再親身來港購買日用品。他又指，機場城市等的商場規模龐大，已準備好迎接旅客，相信能應付新增的旅客量。

 

李家超：青島及西安是高消費城市，開放自由行來港具提振作用

 

　　國家移民管理局公布，國務院批准增加陝西西安和山東青島，為內地赴港澳個人遊城市，3月6日起生效。香港行政長官李家超表示，青島及西安均屬高收入高消費城市，開放自由行來港有助香港經濟發展。



有助增加本港高增值過夜旅客



　　李家超指，新措施再次反映國家主席習近平對香港的關心及支持，而新批准的兩個城市都擁有千萬人口、本地生產總值均達萬億元人民幣，代表當地市民均為高收入和高消費群，相信有助增加本港的高增值過夜旅客。


　　至於稍後會否再加入更多自由行城市，李家超指，旅遊、酒店和餐飲業都曾提出相關建議，特區政府亦當然希望陸續有新的優惠措施，但強調要按部就班，同時要增加本港在不同方面的容量。



按部就班，並要增加本港接待能力容量



　　李家超指，本港正不斷增加旅遊業容量，包括酒店旅館過去數年間增加6%，到目前約有10萬房間可選擇；同時本港在多個行業輸入勞工，都增加本港承載能力，形容增加旅客計劃穩步進行對本港有利。再者，政府推動盛事經濟、深度遊、有增值旅遊等配套業界都有準備，如訪港旅客多，對提振香港經濟都有很好作用。他又提到，政府亦就其他提振經濟的政策建議向中央反映，如有消息當局會再作公布。

 

撰文:經濟通採訪組

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