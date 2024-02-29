預算案| 薪俸稅改兩級制，港府高官或僅李家超墮網

．新一份財政預算案，建議薪俸稅和個人入息課稅實施兩級制

．當入息淨額超過500萬元時，首500萬元15%稅率不變，超過部分以16%計算

．根據2022年的資料，假設沒有扣減免稅總額，只有特首李家超要每年多繳約4200元，而有「打工皇帝」之稱的霍建寧或要每年多交200萬元稅款。

財政司司長陳茂波昨(28日)公布新一份財政預算案，建議薪俸稅和個人入息課稅實施兩級制，當入息淨額超過500萬元時，首500萬元15%稅率不變，超過部分以16%計算。換句話說，以人工每多500萬計算，便要多交5萬元稅款。根據2022年的資料，假設沒有扣減免稅總額，只有特首李家超要每年多繳約4200元，而有「打工皇帝」之稱的霍建寧或要每年多交200萬元稅款。

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*霍建寧每年酬金逾2億元*





本地傳媒翻查2022年的資料指，政策局長年薪為435萬元，三司副司長年薪為436萬元，律政司司長林定國年薪為450萬元，陳茂波的年薪為466萬元，政務司司長陳國基年薪為482萬元，行政長官李家超每月薪酬為45.22萬元，年薪約為542萬元。因此在實施標準稅率兩級制之下，整個特區政府內，只有李家超需要多付稅款。



長和(00001)聯席董事總經理霍建寧一年總酬金約2.04億元，若以年薪作入息淨額計算，霍建寧在原來的稅制要交約3063萬元，現時在新的兩級制度下就要交3262.2萬元，較原來多交近200萬元。





*林天福、余偉民受影響*



公營機構方面，機場管理局行政總裁林天福在22/23年度年報總薪酬高達1113萬元，薪酬冠絕公營部門。而據金管局公布去年年報顯示，總裁余偉文去年薪酬及其他福利合共約1031萬元。另外，金管局5名副總裁及高級助理總裁去年薪酬及其他福利平均為861萬元。



政府發言人回覆傳媒查詢時指出，《財政預算案》建議由2024/25課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，對於各政府官員作為納稅人，是項建議同樣適用。

撰文:經濟通採訪組

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