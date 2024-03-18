港聞| 小巴大王馬亞木逝世，享年96歲

．有「小巴大王」之稱的資深投資者馬亞木辭世，享年96歲。

．馬亞木家人發出訃聞，指馬亞木昨日(17日)於浸會醫院病逝

．馬亞本原名馬木林，是香港最大規模的專線小巴經營商冠榮車行的創辦人，由於他擁有最多的專線小巴路線及小巴，被譽為「小巴大王」

有「小巴大王」之稱的資深投資者馬亞木辭世，享年96歲。

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馬亞木家人發出訃聞，指馬亞木昨日(17日)於浸會醫院病逝，其喪禮將於3月30日假世界殯儀館設靈拜祭，並於3月31日舉行大殮後隨即出殯，靈柩將奉移至澳門孝思墓園。



資料顯示，馬亞本原名馬木林，是香港最大規模的專線小巴經營商冠榮車行的創辦人，由於他擁有最多的專線小巴路線及小巴，被譽為「小巴大王」。

撰文:經濟通採訪組

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