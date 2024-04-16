阿里王子 | 李家超回應杜拜王子家族辦公室風波:只要資金合法當局都歡迎

阿里王子繼被揭發曾出道歌手後，其官方網站更一度消失

行政長官李家超表示，只要是合法商人及合法資產擁有者，當局都會歡迎

中東杜拜王室成員阿里王子(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum)煞停在港開設家族辦公室啟動禮後爭議不斷，阿里王子繼被揭發曾出道歌手後，其官方網站更一度消失，有意見認為特區政府對設立家族辦的申請未有審查把關。

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行政長官李家超出席行會前記者會表示，特區政府已就吸引家族辦公室做工許多工作，只要是合法商人及合法資產擁有者，當局都會歡迎，但會致力在風險與利益之間作出平衡。

他指出，所有城市和經濟體都積極吸引家族辦公室落戶，因為這些都是巨額資產擁有人，可以為相關城市帶來非常強勁的經濟利益，強調特區政府會盡力作出邀請。

撰文:經濟通採訪組

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