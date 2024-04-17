  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

樓市 | 簡約公屋最快今季公布申請安排，市區單位月租料最低1110元

17/04/2024

．兩批造價共逾247億元、共約3萬伙的簡約公屋，其中首個元朗攸壆路項目2100伙營運及管理合約周五（4月19日）截標

．簡約公屋最快今季公布申請安排，租金以傳統公屋九折計算。根據政府最新估算，市區單位月租最低1110元

 

樓市 | 簡約公屋最快今季公布申請安排，市區單位月租料最低1110元

 

　　兩批造價共逾247億元、共約3萬伙的簡約公屋，其中首個元朗攸壆路項目2100伙營運及管理合約周五（4月19日）截標。簡約公屋最快今季公布申請安排，租金以傳統公屋九折計算。根據政府最新估算，市區單位月租最低1110元。房屋局立法會特別財委會的文件顯示，市區租金最貴2650元；至於新界區的租金，就介乎740至1760元。　

 

推薦閱讀：

【外圍經濟】新西蘭通脹率降至4%，2021年第二季度以來最低

新西蘭第一季度通脹率降至近3年來最低水平，不過國內價格壓力持續存在......

 

【大國博弈】布林肯即將訪華，將提及中國支持俄國建國防工業基地

美國國務院發言人米勒周二表示，美國國務卿布林肯即將訪華，預計布林肯將提出，美國擔心北京正幫助俄羅斯建立國防工業基地以應對烏克蘭戰爭........


　　 簡約公屋主要供輪候公屋不少於三年的人士入住，以家庭申請者優先。第一批市區項目，包括啟德、牛頭角，最快明年首季落成。



*初步估計營運淨開支近44億元*


　　立法會本周起舉行特別財務委員會會議，審議2024/25年度政府開支。民建聯陳學鋒問及每伙簡約公屋維修、保養、管理及差餉成本，房屋局回應稱，簡約公屋除了提供住屋外，亦為居民及地區提供不同服務和設施。局方初步估計營運約3萬伙簡約公屋淨開支（已扣除租金收入）約43.9億元，每伙日常管理和維修保養支出每月約1000元。2024/25年度會預留約1354萬元作營運項目撥款。


　　 政府消息稱，有關營運開支估算主要參考其他過渡房屋項目，除一般日常管理和維修費用外，亦涵蓋租戶遷出後單位翻新、協助審核入住申請、編配單位和處理租務等。

 

撰文:經濟通採訪組

 

 

 

 

 

2024-04-17｜北水累計流入逾600億 | 夏季拉動動力煤需求 煤炭股仍可吼？| 內銀股部署｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01109

華潤置地

23.600

異動股

00857

中國石油股份

7.240

異動股

00968

信義光能

5.430

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01109 華潤置地
  • 23.550
  • 00857 中國石油股份
  • 7.240
  • 00968 信義光能
  • 5.400
  • 02318 中國平安
  • 31.000
  • 82020 安踏體育－Ｒ
  • 76.550
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 69.250
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 17.580
  • 目標︰$22.50
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.510
  • 目標︰$2.00
  • 03983 中海石油化學
  • 2.490
  • 目標︰$2.48
  • 02378 保誠
  • 67.700
  • 目標︰$80.00以上
人氣股
  • 01299 友邦保險
  • 47.950
  • 00700 騰訊控股
  • 301.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.650
  • 00001 長和
  • 35.650
  • 00005 滙豐控股
  • 61.850
報章貼士
  • 03309 希瑪眼科
  • 2.900
  • 目標︰--
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.410
  • 目標︰$2.83
  • 02318 中國平安
  • 31.000
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 2.490
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 28.700
即時重點新聞

18/04/2024 09:35  【外圍經濟】美日韓聲明暗示美國不反對日本干預匯市，日圓上漲

18/04/2024 09:25  恒指高開1點報16253，友邦升2.6%，中升漲2%

18/04/2024 09:02  【大國博弈】中國連續兩月減持美債至7750億美元，去年十月低

18/04/2024 08:37  《盤前攻略》美股三大指數齊跌，英偉達跌近4%，恒指料反覆靠穩

18/04/2024 07:50  《國金頭條》大型科技股遭拋售，標普500創今年最長連跌紀錄

18/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒４７億元，買騰訊沽盈富

18/04/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】星展升聯想至「買入」，大摩升潤電目標逾三成

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

18/04/2024 09:44  《財資快訊》美電軟報７﹒８３０７，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 大型科技股遭拋售，標普500創今年最長連跌紀錄新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 證監澄清退市新規A股反彈，傳政府或統一收購爛尾樓新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內需弱成經濟頑症，港存結構性問題須改變思維（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

想招聘全情投入人才，面試者卻全想做part-time？與其說服他們轉全職，不如先做好一件事
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

4月14日加沙和平日
人氣文章

玩樂 What’s On

《淚之女王》收視有望打破《愛的迫降》紀錄？即睇劇中討論度超高5位演員：韓國男神金秀賢 / 演技外貌出眾金智媛 / 演藝界真正貴公子是他！睇埋各演員人氣劇集推介
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男女性高潮大分析！男性射精速度達時速XX公里！女性高潮有哪些表現？潮吹噴泉AV先有？女性十次性愛只有四次高潮？性高潮秘技公開！甚麼是性愛姿勢對齊？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

藝術也能「貼地」！鰂魚涌ArtisTree巨型布藝展覽：走於葡萄牙藝術家的奇幻森林，沉浸於編織萬花筒世界
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

減肥方法 | 體重與早午晚餐邊餐最富豐有關？仲會影響血糖飈升！最新研究：午餐為最大餐可減低體脂積聚風險29%！哪一餐吃得豐富對代謝有益處？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
帕金遜症 | 30歲「奶茶妹妹」章澤天爆家族有柏金遜基因！醫生：一個OK手勢即Check有無！睇埋柏金遜症4大症狀新文章
人氣文章
臭狐成因 │ 研究發現98%臭狐人士都是油耳！壓力大有影響？醫生：6類人最易有體臭！推介6招擊退狐狸
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 10:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 10:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 10:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/04/2024 09:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/04/2024
美股 | 大型科技股遭拋售，標普500創今年最長連跌紀錄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金