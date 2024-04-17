樓市 | 簡約公屋最快今季公布申請安排，市區單位月租料最低1110元

．兩批造價共逾247億元、共約3萬伙的簡約公屋，其中首個元朗攸壆路項目2100伙營運及管理合約周五（4月19日）截標

．簡約公屋最快今季公布申請安排，租金以傳統公屋九折計算。根據政府最新估算，市區單位月租最低1110元

兩批造價共逾247億元、共約3萬伙的簡約公屋，其中首個元朗攸壆路項目2100伙營運及管理合約周五（4月19日）截標。簡約公屋最快今季公布申請安排，租金以傳統公屋九折計算。根據政府最新估算，市區單位月租最低1110元。房屋局立法會特別財委會的文件顯示，市區租金最貴2650元；至於新界區的租金，就介乎740至1760元。

推薦閱讀：

新西蘭第一季度通脹率降至近3年來最低水平，不過國內價格壓力持續存在......

美國國務院發言人米勒周二表示，美國國務卿布林肯即將訪華，預計布林肯將提出，美國擔心北京正幫助俄羅斯建立國防工業基地以應對烏克蘭戰爭........



簡約公屋主要供輪候公屋不少於三年的人士入住，以家庭申請者優先。第一批市區項目，包括啟德、牛頭角，最快明年首季落成。





*初步估計營運淨開支近44億元*



立法會本周起舉行特別財務委員會會議，審議2024/25年度政府開支。民建聯陳學鋒問及每伙簡約公屋維修、保養、管理及差餉成本，房屋局回應稱，簡約公屋除了提供住屋外，亦為居民及地區提供不同服務和設施。局方初步估計營運約3萬伙簡約公屋淨開支（已扣除租金收入）約43.9億元，每伙日常管理和維修保養支出每月約1000元。2024/25年度會預留約1354萬元作營運項目撥款。



政府消息稱，有關營運開支估算主要參考其他過渡房屋項目，除一般日常管理和維修費用外，亦涵蓋租戶遷出後單位翻新、協助審核入住申請、編配單位和處理租務等。

撰文:經濟通採訪組

2024-04-17｜北水累計流入逾600億 | 夏季拉動動力煤需求 煤炭股仍可吼？| 內銀股部署｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動