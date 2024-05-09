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觀塘線 | 港鐵：有信心在28小時內完成觀塘線更新鐵路設施工程

09/05/2024

．港鐵公司(00066)宣布，今年7月28日(星期日)需就油麻地站附近的交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程，觀塘線太子站至何文田站一段要全日暫停服務

．港鐵公司車務工程維修總管李劍雄在出席電台節目時表示，有信心在28小時內完成有關工程，如果遇上颱風等惡劣天氣，會順延一星期

 

 

港鐵公司車務工程維修總管李劍雄在出席電台節目時表示，由於油麻地站交叉道綫有很多電纜，因此需要隔離太子至何文田站的電區電力系統，工程涉及電纜本身、架空天線移除及重置等，之後再測試，確定運作正常才可投入服務，有信心在28小時內完成有關工程，如果遇上颱風等惡劣天氣，會順延一星期，港鐵會審慎及仔細規劃不同設備及生命周期，未來三年亦會有獨特位置的同類設施需要更換，屆時會再公布詳情，並會汲取今次經驗再作安排。

　　港鐵公司(00066)宣布，今年7月28日(星期日)需就油麻地站附近的交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程，觀塘線太子站至何文田站一段要全日暫停服務。

 

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　　港鐵公司車務工程維修總管李劍雄在出席電台節目時表示，由於油麻地站交叉道綫有很多電纜，因此需要隔離太子至何文田站的電區電力系統，工程涉及電纜本身、架空天線移除及重置等，之後再測試，確定運作正常才可投入服務，有信心在28小時內完成有關工程，如果遇上颱風等惡劣天氣，會順延一星期，港鐵會審慎及仔細規劃不同設備及生命周期，未來三年亦會有獨特位置的同類設施需要更換，屆時會再公布詳情，並會汲取今次經驗再作安排。



*當天觀塘線列車服務間距略為拉疏*


　　港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，當天觀塘線列車服務間距將拉疏一些，調景嶺至太子站由以往每3分鐘一班改為5分鐘一班，荃灣線亦會拉疏多半分鐘間距配合，如果屆時太子站太多人或再拉疏多一些，並視乎情況再決定有否需要加密屯馬線列車服務。


　　李婉玲指出，太子站是觀塘及荃灣線的唯一轉車站，若果由調景嶺站出發，以往要在旺角轉車的乘客，當日需要以太子為終點站，在職員指示及協助下到另一同台轉車往荃灣線，港鐵會增加乘客資訊。港鐵亦會與巴士公司合作，包括來往油麻地至何文田的8號線全日免費，來往油麻地至黃埔方面，於指定巴士站提供免費服務。

 

撰文：經濟通採訪組

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