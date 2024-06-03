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加水費 | 水務署：有需要調整水費，將考慮市民負擔能力

03/06/2024

．本港水費近30年來未有調整，水務經營帳目去年錄得逾24億赤字，成本回收率跌至不足8成

．水務署署長黃恩諾接受報章專訪時表示，署方的財務情況對維持優質和穩定供水構成很大挑戰，有需要調整水費，將以人性化、溫和及循序漸進的方式處理，不尋求一次過達致完全收回成本

 

本港水費近30年來未有調整，水務經營帳目去年錄得逾24億赤字，成本回收率跌至不足8成。水務署署長黃恩諾接受報章專訪時表示，署方的財務情況對維持優質和穩定供水構成很大挑戰，有需要調整水費，將以人性化、溫和及循序漸進的方式處理，不尋求一次過達致完全收回成本。

 

　　本港水費近30年來未有調整，水務經營帳目去年錄得逾24億赤字，成本回收率跌至不足8成。水務署署長黃恩諾接受報章專訪時表示，署方的財務情況對維持優質和穩定供水構成很大挑戰，有需要調整水費，將以人性化、溫和及循序漸進的方式處理，不尋求一次過達致完全收回成本。

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*會以用者自負及收回成本作為基礎*



　　黃恩諾表示，調整水費需要以用者自負原則及收回成本作為基礎，並考慮社會經濟狀況、水務經營帳目狀況等，考慮巿民負擔能力是非常重要；本港水費佔住戶開支約0.1%至0.2%，遠低於其他先進城巿的1%至2%，調整時會盡量遵循現有結構，不會突然加很多。


　　黃恩諾又指，住宅用戶的4級制收費，現階段不會作大幅度改動，但將來不排除探討針對用水量較大的用戶拆細分級。至於商業用戶，他就指，曾考慮仿效住宅用水設分級制，但因應各行業用水模式不同，最終認為維持統一收費較合適。



*已組成外展隊收集各行業意見*


　　黃恩諾未有透露完成檢討水費的具體時間，強調檢討工作十分複雜，要審慎行事，不能在未聽完意見前就決定。他透露，已在4月組成外展隊，收集各行業意見，有業界代表理解水費需調整，但希望加幅「接地氣」及「唔好咁辣」。署方之後會聽取市民意見，任何調整水費方案都會交立法會討論。

 

撰文:經濟通採訪組

2024-06-03｜港股價量齊跌 六絕月命運難料？｜新能源車企5月數據｜ETF部署策略｜嘉賓：張智威｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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