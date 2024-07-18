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國泰 | 網傳國泰地勤掟行李落樓梯，國泰道歉並將員工調離相關崗位

18/07/2024

．近日一條影片在網絡流傳，有關國泰航空(00293)地勤員工在機場多次從樓梯上把行李箱扔下，國泰證實有關人員為國泰外判商員工，為事件道歉，已即時將該員工調離相關崗位，等待進一步調查結果

．國泰航空亦對受影響乘客致歉，承諾將責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察，以預防此類事件再次發生

 

國泰 | 網傳國泰地勤掟行李落樓梯，國泰道歉並將員工調離相關崗位

 

　　近日一條影片在網絡流傳，有關國泰航空(00293)地勤員工在機場多次從樓梯上把行李箱扔下，國泰證實有關人員為國泰外判商員工，為事件道歉，已即時將該員工調離相關崗位，等待進一步調查結果。國泰航空亦對受影響乘客致歉，承諾將責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察，以預防此類事件再次發生。

 

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*國泰客機洗手間門脫落*

　　另外，網上亦流傳國泰航空一班客機起飛約3分鐘，洗手間門突然脫落，一名機上仍扣緊安全帶的空姐單手接住，才沒有掉落地上，其後其他空中服務員協助處理。


　　國泰表示周一(15日)一架由香港飛往紐約的CX840航班，其中一個洗手間摺門未能正常運作，現已修復問題，工程團隊正跟進調查，對事件深表歉意。翻查資料，相關客機機型為空中巴士A350-900。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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