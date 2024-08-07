馬體會訪港基沙文缺陣，傑志：已補上高水平球員門票已「好抵」

西甲「三巨頭」之一馬德里體育會訪港，今晚在香港大球場與港超勁旅傑志友賽

惟陣中最大名氣的法國球星基沙文因「身體狀況不宜比賽」未有隨隊來港

西甲「三巨頭」之一馬德里體育會訪港，今晚在香港大球場與港超勁旅傑志友賽，是次活動獲大型體育活動事務委員會轄下的「M品牌」贊助，惟陣中最大名氣的法國球星基沙文因「身體狀況不宜比賽」未有隨隊來港。傑志會長伍健今早在電台節目表示，這類情況在球圈很常見，無法避免，強調陣容中已有13名國腳級球星，其中一位球星的身價甚至比基沙文還高，420元的門票已算「好抵」。





*祖奧菲歷斯轉會費比基沙文更高*



伍健接受電台訪問時表示，基沙文有提供醫療報告，證明不宜作賽，雖然有個別球員不能落場，但馬體會亦加入其他高水平的球員，包括祖奧菲歷斯和阿歷山大索洛夫，前者的轉會費甚至比基沙文更高；西甲聯賽上屆次席射手索洛夫今屆也加盟馬體會並一同來港。伍健說：「啲人問(基沙文缺陣)係咪可以『回水』。咁我加咗個勁嘅球星，係咪又可以加價？」伍健透露，暫時只收到一名球迷透過電郵要求退款，但不便披露細節。





*今晚現場仍有門票出售*



伍健稱，截至兩日前門票大約賣出1.7萬張，因此今晚現場仍有門票出售，認為這屬正常，因為港人一般比較熟悉英超球隊。今次絕大部分門票都賣420元，其中40元捐給港超青訓基金，傑志門票收益只有每張380元。由於有「M品牌」贊助，資助了邀請馬體會的部分費用，因此門票不用太貴。而馬體會亦捐出100萬元給港超青訓基金。



文化體育及旅遊局表示，當活動獲頒「M」品牌後，主辦單位須簽署承諾按照提交的活動提案，舉辦活動，並在結束後提交評估報告及帳目報表，局方會進行檢視，才決定最終資助金額。局方又指，文體旅局和大型體育活動事務委員會正總結過去一年「M」品牌活動推行的經驗，檢視「M」品牌計劃的審批及監管機制，以完善有關計劃。

撰文：經濟通採訪組

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