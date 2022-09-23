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【新冠肺炎】下周一起入境檢疫放寬至「0＋3」　快測取代核檢

23/09/2022

　　行政長官李家超表示，隨著確診數漸趨平穩，公布四個便利來港措施，下周一（26日）生效，包括放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「3＋4」縮短至「0＋3」；取消登機前核酸檢測要求，只需提交24小時內快測陰性證明；取消未接種疫苗市民不能來港限制，但回港後要按現行程序才可獲「疫苗通行證」；「來港易」及「回港易」不設限額，適用於內地所有地方，及內地與澳門來港人士。

 

（資料圖片）


　　李家超指，新安排下檢疫酒店會取消，旅客可回家或自選酒店進行醫學監測。抵港人士在機場接受核酸後，不須等待結果便可以回家或到酒店。亦可自選交通工具。回港後會被派「黃碼」3天，可外出但不能進入表列處所，包括食肆、酒吧等，如在第3天收到前一天的核酸檢測為陰性，便可獲派「藍碼」。



新安排下旅客可自由出入酒店



　　醫務衞生局副秘書長（特別職務） 馮浩賢表示，酒店安排方面，下周一清晨6時前現行制度仍然維持，來港旅客仍要前往檢疫酒店。如有旅客希望繼續居於酒店，可與酒店商討，但由下周一起旅客可自由出入酒店。　


林世雄：會加密班次及延長服務時間

 

（資料圖片）


　　運輸及物流局局長林世雄表示，預計每天經機場出入境人數會增加，會加密班次及延長服務時間。機場巴士會加密班次，個別班次由目前只在繁忙時段提供服務，延長至非繁忙時段。港鐵上月已加密班次，會按實際情況加強服務，亦會和的士業界保持密切聯繫。


強調和國家防疫措施一致


　　被問及「0＋3」是否意味著放棄動態清零，選擇與病毒共存，李家超回應指，特區政府有五大防疫政策，控制確診數字，和國家防疫目標一致，在平衡所有考慮下，讓香港和國際接軌，防疫政策是政區經考慮後作出的決定，強調檢疫措施不走「回頭路」。


　　至於新措施會否吸引商務客，李家超指吸引商務客不止是「0＋3」，抵港人士會考慮管控措施，亦會按自己利益考慮來港好處及目的，而香港一直有其吸引力，有自由經濟、中西匯合之地，有很多成功故事，是進入內地市場的重要窗口。


相信不影響爭取與內地通關*


　　被問及新措施會否影響與內地通關進程。李家超指與世界接軌與內地通關沒有抵觸，兩項都會積極爭取。他又表示管控疫情要盡量將確診數推低，目前與內地有關官員正討論「逆隔離」安排，內地管控疫情有標準，要經內地「7＋3」隔離，如做到前置「逆隔離」方案，即在香港進行「7＋3」，可減低個案輸入風險。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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