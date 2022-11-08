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【新冠肺炎】李家超：多項盛事舉行展現香港活力　不會取消「黃碼」

08/11/2022

　　行政長官李家超在行政會議前見記者，談及國際金融峰會、七人欖球賽等一系列大型活動成功舉行，隨後也有香港法律周等活動，向外顯現香港活力，而國際的反應正面，重申在風險可控的情況下，將有序將限制減少，會為大型活動釐定針對性防疫方案，希望逐步增加活動空間。

 

（Andrew攝）


　　他又稱，11月經機場平均出入境數字較實施「0+3」安排前的9月增長2.16倍，經機場入境數字增長2.26倍，當中非香港人、非內地人的外籍人士更增長3.55倍，會按入境人數和疫情發展作檢討。


放寬政策有優次 需要有序、穩妥

 

香港國際七人欖球賽賽事


　　政府周一（7日）公布最新安排，容許持有黃碼的訪港旅行團以「團進團出」方式出入主題公園、博物館以及寺廟等指定場所。被問到只容許旅行團可以團進團出，而自由行則不受惠，李家超指，制定放寬政策會有優次，需要有序、穩妥，以社會利益為最大依歸，是次決定是因為看到社會及旅遊業界有需要，重申不容任何情況而令疫情出亂，預告不時會有新措施推出。


　　再被追問對七欖球迷的防疫限制是否較寬鬆，李家超表示，政府平衡風險和經濟下，會考慮一些活動可以舉行，強調七欖是成功例子，可見香港已再踏入國際舞台。他又說，舉行任何活動，都是要在風險可控情況下進行，強調政府會再檢討。


「黃碼」不會取消 與內地商討通關未停頓


　　李家超又表明「黃碼」不會取消，他解釋「紅、黃碼」為風險管理手段，過往容許社會活動必然作風險評估，而在風險評估下，每天的確診數字仍在4000至6000宗徘徊，更曾經有18宗死亡個案，強調疫情仍沒有離開，但認為應社會在管控下有最大活動空間。


　　對於通關方面，他說，當局正全力與內地單位商討，內地亦有疫情管控需要，強調相關商討未曾停頓。


要想辦法解決醫護人手不足 細節交由醫衞局跟進

 


　　前財政司司長曾俊華批評，強制醫護在公院服務一定年期的建議會驅使公院醫護離開。李家超稱本港醫護人手短缺為不爭事實，但本地培訓的醫護有限額。政府就提升公營醫療服務上需要想辦法解決，將與業界溝通，認為醫護除熱愛專業之外，也希望承擔社會責任，相信醫護在商討的過程中會作整體考慮，細節將交由醫衞局跟進。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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