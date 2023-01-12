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【通關復常】高鐵事隔3年後復運　一文看清乘車流程等注意事項

12/01/2023

　　高鐵香港段及西九龍口岸周日（15日）起恢復服務。港鐵(00066)將於今日中午12時起，開放所有售票渠道，以及高鐵西九龍站亦將於今日下午2時正式重開予現場售票。高鐵香港段停運3年之久，加上要符合內地防疫入境要求，從購票至往西九站入閘，流程也有不少變動，以下表列出乘坐高鐵須注意的事項：

 

 

 

 

 

 

撰文：經濟通採訪組

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