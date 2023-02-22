【預算案】一文看清預算案重點 派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅

財政司司長陳茂波周三（22日）公布最新一份《財政預算案》，目標是全力拼經濟，邁向高質量發展。市民最關注的消費券，今年會再派，分兩期共派5000元。政府亦會寬減百分百薪俸稅，上限6000元。另外會提高煙草稅和徵收每年24億元額外足球博彩稅。

(Tim攝)

增加稅收

＊向馬會徵收每年24億元額外足球博彩稅

＊每支香煙煙草稅加0.6元，冀降低吸煙率

＊就住宅物業引入累進差餉制度

紓解民困

＊向合資格成年人發放5000元消費券，分兩期發行

＊寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為6000元

＊寬減首兩季住宅物業差餉，以每戶1000元為上限

＊向住宅用戶提供1000元電費補貼

＊向合資格人士發放相當於半個月的綜援標準金額

＊為DSE考生代繳考試費，涉開支1.51億元

＊公共交通費用補貼計劃延長6個月

＊長者社區照顧服務券試驗計劃恒常化

支援企業

＊寬減利得稅，上限為6000元

＊寬減首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1000元為上限

＊寬減適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的50%租金和費用

＊「中小企融資擔保計劃」申請期限延長至明年3月底

＊向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保

＊向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3000萬元，鼓勵業界利用科技升級轉型

＊建議向BUD專項基金再注資5億元

金融服務

＊擬發行不少於500億元銀債及150億綠債

＊成立虛擬資產發展專責小組，向政府提建議

＊實施先進科企上市制度，就GEM提改革建議

＊推動人民幣國際化，港股通正探索提供人幣櫃台

＊港交所推碳信用產品市場

土地／房屋供應

＊不撤樓市辣招

＊調低從價印花稅稅階助首置買家

＊新財年賣地涉12幅住宅地，全年潛在土地建逾2萬伙

＊未來5年提供可建不少於7.2萬伙私營房屋

＊五年內私人住宅每年平均落成量逾1.9萬伙

＊2023／24年度賣地計劃有3幅商業用地及3幅工業用地

＊去年底，約7000個過渡性房屋單位已投入服務，預計未來兩年另外有約1.4萬伙相繼落成

推廣香港

＊預留1億元爭取大型盛事來港舉行

＊旅發局將動用超過2.5億元推廣大型旅遊盛事

＊向旅發局額外撥款約2億元，讓其加大力度爭取國際會議與展覽在港舉行

其他經濟措施

＊研究建人工智能超算中心，預留30億元推動加強人工智能等科研

＊預留約2億元提升「智方便」平台的運作

＊引入「資本投資者入境計劃」

＊引入公司遷冊機制

＊率先就新田科技城的發展方案和土地規劃布局，包括150公頃新創科用地

＊擬建航空商業園，探討在珠海建航空產業工業園

＊為數碼港預留2.65億，以配合發展智慧城市

＊構建「綠色科技生態圈」

政府財政

＊預計2022／23年度綜合赤字為1398億元

＊今年3月底財政儲備預計為8173億元

＊預料下年度總收入6424億元，赤字544億，財政儲備降至7629億

＊2028年3月底預期財政儲備為9837億元，相當於14個月政府開支

＊經常開支升3.3%，維持公務員編制零增長

撰文：經濟通採訪組

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